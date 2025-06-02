Kral Kaybederse'nin Özlem'i Nilperi Şahinkaya diziden ayrılıyor! İşte sebebi

Kral Kaybederse dizisinde beklenmedik bir ayrılık haberi geldi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan, başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Kral Kaybederse dizisinde başrol ayrılığı seyirciyi şaşırttı.

Nilperi Şahinkaya’nın rol aldığı Özlem karakterinin hikayesi, dizinin 15. bölümünde sona erdi. 16. bölümde sezon finali yapacak Kral Kaybederse dizisinde Özlem karakterinin hikayesi son buldu.

Nilperi Şahinkaya, Özlem karakteriyle diziye güçlü bir giriş yapmıştı. Kenan Baran’ın (Halit Ergenç) hayatındaki önemli figürlerden biri olan Özlem, yasak bir ilişki ve bu ilişkinin getirdiği karmaşık olaylarla dizinin dramatik yapısını güçlendirmişti. Ancak bu ani ayrılık seyircide şaşkınlık yarattı.

GELİN TAKIMI 2'NİN ÇEKİMLERİNE BAŞLAYACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kral Kaybederse dizisinin yeni sezonun yer almayacak olan oyuncu Gelin Takımı filminin devam filminde rol alacak.