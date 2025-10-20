Kritik 72 saat bitti! Fatih Ürek uyutulmaya devam ediyor... Menajeri açıkladı

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kalbi duran ve yapılan müdahale sonucu hayata döndürülen 59 yaşındaki Fatih Ürek'in sağlık durumu merak ediliyor. 20 dakika boyunca kalbi duran Ürek, hayata döndürülürken tedbir amaçlı olarak uyutuldu.

20 dakika boyunca oksijensiz kalması nedeniyle beyninde hasar oluşup - oluşmadığı uyutulduktan 72 saat sonra uyandırılmasıyla belli olacaktı. Kritik 72 saat geçmiş olmasına rağmen Fatih Ürek uyutulmaya devam ediyor.

FATİH ÜREK ÖLDÜ MÜ?

Ece Erken'e mesaj atan Ürek'in menajeri ve yakın dostu Mert Siliv "Fatih'in durumu stabil. Hâlâ uyutuluyor, dualarınız esirgemeyin" dedi.

Ece Erken ise konuşmasında "Şu beni rahatsız ediyor, hâlâ uyutulması. Kendi uyanmasını bekliyorlar, Fatih şu an uyanmıyor, uyansın diye dua edelim" dedi.

Öte yandan menajeri Mert Siliv, yaptığı yeni açıklamada Fatih Ürek'in sağlığı hakkında ortaya zayıflamak için iğne yaptırdığına yönelik iddiaların doğru olmadığını dile getirmişti.