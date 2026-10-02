Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan sessiz sedasız ayrıldı! Büyük aşk bitti

Cumartesi akşamları atv ekranında izleyiciyle buluşan “Mercan Köşk” dizisinin başrol oyuncuları Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan’ın yaklaşık iki yıldır devam eden ilişkilerini sessiz sedasız sonlandırdığı öğrenildi.

Set kulislerinden edinilen bilgilere göre, Tarsus’ta çekimleri gerçekleştirilen dizinin ilk bölümlerinde birliktelikleri devam eden çift, bir süre önce ilişkilerini karşılıklı konuşarak sonlandırmaya karar verdi.

Özel hayatlarında yollarını ayıran Aka ve Sancaktutan’ın iş ilişkisi ise devam ediyor. İkili, verdikleri röportajlarda aynı projede birlikte rol almaktan duydukları memnuniyeti dile getirmeyi sürdürüyor.

İKİNCİ ŞANS İŞE YARAMADI

2024 yılında aşk yaşamaya başlayan Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan şubat ayında ayrılmış birlikte yeni bir projeye başlayınca ilişkilerine bir şans daha vermeyi denemişlerdi.

Ünlü çiftin bir önceki ayrılık nedeni ise Hafsanur Sancaktutan'ın ihanet şüphesi üzerine Aka'nın telefonunu takip etmesi olarak gösterilmişti.