'Küçük Emrah' olarak hafızalara kazındı! Son haline yorum yağdı

Küçük Emrah olarak tanıdığımız Şarkıcı Emrah Erdoğan zaman zaman özel hayatı zaman zaman da yatırımlarıyla gündeme geliyor. 'Götür Beni Gittiğin Yere', 'Ağla Gözbebeğim', 'Bizi Kimse Ayıramaz', 'Boynu Bükükler' gibi şarkılarla adından söz ettiren Emrah, yoğun sahne hayatına devam etse de ekranlardan uzak duruyor.

Tam bir gayrimenkul yatırımcısı olan ve 300 dairesi olduğu konuşulan Emrah, Sibel Kirer ile evli. Bu evlilikten iki oğlu olan Emrah'ın bir de Tayfun adında görüşmedi bir oğlu bulunuyor.

Uzun süredir gözlerden uzak olan 54 yaşındaki Emrah son halini sosyal medyada paylaştı.

Sosyal medya hesabından yeni imajını gözler önüne seren şarkıcı Emrah, Özcan Deniz'in yeni imajlı halini benzetildi.

Bir kısım ise gittikçe kırlaşan saçlarıyla Emrah'a "Yaşlanmışsın" yorumunda bulundu. Küçük Emrah'ın yaptırdığı botokslar da gözlerden kaçmadı.