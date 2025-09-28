Sakal bırakan Özcan Deniz "Şirin Baba" benzetmesine sitem etti

Ailesiyle yaşadığı problemlerle magazin gündeminden düşmeyen Özcan Deniz, bu süreçte sağlık sorunları da yaşamıştı. Bir süre dinlendikten sonra işlerine dönen Deniz Cahide'de sahne aldı.

Özcan Deniz uzattığı sakalını kesmesini isteyen bir seyirciye “Son Yemek” filmine hazırlandığını hatırlattı ve “Kes diyorsun ama film çekiyorum o yüzden… Onun için sakal var. Ben de çok mutlu değilim” dedi.

"ŞİRİN BABAYI AYRICA SEVİYORUZ"

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Özcan Deniz beyaz sakallı halini Şirin Baba'ya benzetenlere de “Arkadaşlar elin gavuru bıraktığında çok karizmatik buluyorsunuz. Ne oluyor ya! Kendi sanatçınıza böyle davranmayın. Şirin Baba’yı da ayrıca seviyoruz” diye konuştu.