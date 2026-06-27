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Kültür, sanat ve gastronominin kalbi Bursa Kültür Yolu Festivali'nde atıyor

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin sekizinci durağı olan Bursa, 27 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında kültür, sanat ve gastronomiyi aynı rotada buluşturuyor.

Kültür, sanat ve gastronominin kalbi Bursa Kültür Yolu Festivali'nde atıyor
Cansu Çamcı

Açılışa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Uludağ Alan Başkanı Candemir Zoroğlu ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Kültür, sanat ve gastronominin kalbi Bursa Kültür Yolu Festivali nde atıyor 1

TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ BURSA’DA ÜÇÜNCÜ KEZ SANATSEVERLERLE BULUŞUYOR

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, 2021 yılında tek şehirle başlayan Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bugün yedi bölge ve 26 şehre ulaşan büyük bir kültür hareketine dönüştüğünü belirterek, Bakanlık olarak kültür ve sanatı toplumun her kesimine ulaştırmayı, şehirlerin kültürel mirasını görünür kılmayı ve kentleri birer marka şehir haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Festivalin bu yılki sekizinci durağının, tarihi ve kültürel mirasıyla öne çıkan Bursa olduğunu ifade eden Yazgı, “Bu yıl aynı zamanda Bursa’nın fethinin 700. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Asırlar önce toprağa düşen o kutlu tohumun bugün kökleri tarihe, dalları geleceğe uzanan ulu bir çınara dönüşmesinin gururunu hep birlikte yaşıyoruz.” dedi.

Kültür, sanat ve gastronominin kalbi Bursa Kültür Yolu Festivali nde atıyor 2

“Bu müstesna şehirde geleneksel sanatlarımızın, kadim zanaatlarımızın ve halk kültürümüzün en güzel örnekleri yeniden hayat bulacak.” diyen Yazgı, Yaşayan Miras Bursa Sergisi ve uygulamalı atölyelerle ziyaretçilerin somut olmayan kültürel mirası yakından tanıma fırsatı bulacağını ifade etti.

BURSA’NIN LEZZET HARİTASI FESTİVALİN PARÇASI OLDU

Konuşmasında gastronominin festivalin bu yıl öne çıkan başlıklarından biri olduğuna da dikkat çeken Bakan Yardımcısı Yazgı, “Bursa’nın kültürel zenginliğinin en lezzetli yansıması, köklü mutfak kültürüdür. Festivalimizin bu yıl öne çıkan yeniliklerinden biri olan gastronomi rotası kapsamında uzman kurulumuzca belirlenen 50 Lezzet Noktası, ziyaretçilerimize Bursa’nın zengin sofra kültürünü keşfetme fırsatı sunacaktır.” ifadelerini kullandı.

Kültür, sanat ve gastronominin kalbi Bursa Kültür Yolu Festivali nde atıyor 3

Festival kapsamında oluşturulan 50 Lezzet Noktası, ziyaretçileri Bursa’nın asırlara uzanan mutfak kültürüyle buluşturacak. Osmanlı saray mutfağından Balkan göçmenlerinin yemek kültürüne, verimli tarım topraklarının sunduğu ürünlerden geleneksel üretim alışkanlıklarına uzanan zengin gastronomi mirası, festival deneyiminin önemli duraklarından biri olacak. Ziyaretçiler, Bursa’nın coğrafi işaretli ve yöresel lezzetlerini keşfederken kültür ve sanat yolculuklarını gastronomiyle de taçlandıracak.

Kültür, sanat ve gastronominin kalbi Bursa Kültür Yolu Festivali nde atıyor 4

BURSA’NIN 13 FARKLI NOKTASINDA 181 ETKİNLİK

Dokuz gün boyunca 13 farklı noktada gerçekleştirilecek 181 etkinlikle Bursa’nın kültürel zenginliğinin hem Türkiye’ye hem de dünyaya tanıtılacağını belirten Yazgı, FSM Hastane Alanı’nda kurulacak ana sahnede sevilen sanatçıların konserleriyle festival coşkusunun yaşanacağını söyledi.

Kültür, sanat ve gastronominin kalbi Bursa Kültür Yolu Festivali nde atıyor 5

Festival kapsamında Hüdavendigar Kent Parkı’nda kurulacak Çocuk Köyü’nde minikler kültür ve sanatla buluşurken; tiyatro gösterileri, söyleşiler, atölyeler, sergiler ve performanslar her yaştan sanatsevere hitap edecek.

BURSA’DA TARİH VE SANAT AYNI ÇATIDA BULUŞUYOR

Açılış programının ardından Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve beraberindeki heyet, Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi’nde ziyaretçilerin beğenisine sunulan “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” sergisini gezdi.

Kültür, sanat ve gastronominin kalbi Bursa Kültür Yolu Festivali nde atıyor 6

Osmanlı padişahları tarafından yazılmış hüsn-i hat eserlerinden Kâbe’nin iç ve dış örtülerine, Kur’an-ı Kerim’in usta hattatlar tarafından kaleme alınan seçkin nüshalarına kadar birçok kıymetli eser ziyaretçilerle buluşurken, sergi katılımcılara manevi bir yolculuk sunuyor.

Festival kapsamında ayrıca “Yaşayan Miras Bursa Sergisi”, “Albayrak Hat Sergisi” ve ASELSAN’ın “İleri Dönüşen Bir Gelecek Vizyonu” sergisi de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

KÜLTÜR VE SANATIN NABZI BURSA’DA ATACAK

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Bursa’da düzenlenecek konserler, tiyatrolar, sergiler, atölyeler, söyleşiler ve çocuk etkinlikleriyle şehir, dokuz gün boyunca kültür ve sanatın en önemli buluşma noktalarından biri olacak.

Festival, tarihi mirası, yaşayan kültürü ve güçlü gastronomi geleneğini aynı rotada buluşturarak ziyaretçilerine Bursa’yı tüm yönleriyle deneyimleme fırsatı sunacak.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Kültür Yolu Festivali
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