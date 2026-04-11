Kültür ve Turizm Bakanı ile oyuncu Görkem Sevindik bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçı Görkem Sevindik ile İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Filistinlilere yönelik idam düzenlemesini savunan ve buna karşı çıkanları hedef alan söylemlerin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Bu tür yaklaşımların yalnızca bireyleri değil, evrensel değerleri de hedef aldığı ifade edildi.

Bakan Ersoy, hukuksuzluğa ve zulme karşı durmanın bir tercih değil sorumluluk olduğunu belirterek masum sivilleri hedef alan hiçbir anlayışın meşruiyetinin olamayacağını dile getirdi.

"GÖRKEM SEVİNDİK’İN ORTAYA KOYDUĞU İNSANİ DURUŞUN YANINDAYIZ"

Bakan Ersoy, basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmeyle ilgili olarak yaptığı yazılı değerlendirmede tehdit diline karşı insanlık değerlerini savunan her sesi önemsediklerini vurguladı.

Sanatçı Görkem Sevindik’in ortaya koyduğu duruşun, dünyanın ortak vicdanının bir yansıması olduğuna dikkat çeken Ersoy, sanatın sadece estetik değil aynı zamanda güçlü bir toplumsal sorumluluk alanı olduğunun altı çizdi.

Gazze'de süren zulme karşı ses yükseltmenin insanlık görevi olduğunu kaydeden Ersoy, "Filistinlilere yönelik idam düzenlemesini savunan ve buna itiraz edenleri hedef alan bu dil, İsrail’in hukuksuzlukta geldiği noktayı bir kez daha göstermektedir. Vicdan sahibi hiç kimse, masumların hayatını hedef alan bu anlayış karşısında susmamalıdır. Görkem Sevindik’in ortaya koyduğu insani duruşun yanındayız. Filistin halkının hakkını, hukukunu ve onurunu savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır