Kuralsız Sokaklar’ın sunucusu Youtuber Mert Öztürk motor kazası yaptı! "Ucuz yırttım" diyerek o anları paylaştı

Youtuber Mert Öztürk, tek elle motosiklet kullandığı sırada kaza geçirerek yerde sürüklendi.

Öztürk, Dominik Cumhuriyeti’nde motosikletle hareket halinde çekim yaptığı sırada bir anda dengesini kaybedip yere düştü ve sürüklendi.

Kuralsız Sokaklar’ın da sunucusu olan Mert Öztürk, kaza anını sosyal medya hesabından paylaştı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Öztürk, "Sakın tek elle motor kullanmayın, hız yapmayın ve kamerayı sabitlemeden video çekmeyi aklınızdan bile geçirmeyin. Ben hepsini aynı anda yaptım ve sonuç: Dominik Cumhuriyeti’nin en güzel sahilini keşfetmek için çıktığım yolda hastanelik oldum" dedi.

Sosyal medyada ise Öztürk'e tek elle motoru kullandığı için eleştiriler geldi. Ayrıca fanları ise Youtuber'a geçmiş olsun mesajları gönderdi.