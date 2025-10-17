MAGAZİN

Kurtlar Vadisi’nin Abdülhey’i Kenan Çoban tasını tarağını toplayıp bakın nereye yerleşmiş! Sadece set için İstanbul'a geliyor

Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Zafer Ergin, Selçuk Yöntem, Gürkan Uygun gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı bir dönemin fenomen dizisi Kurtlar Vadisi'nde Abdülhey karakterine hayat veren ünlü aktör Kenan Çoban şimdilerde 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinde 'Malkoçoğlu Bali Bey' karakterine hayat veriyor. Yaşamını gözlerden uzak sürdüren ünlü isim tasını tarağını toplayıp bakın nereye yerleşmiş...

Öznur Yaslı İkier

Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar'ın sağ kolu olarak izlediğimiz Abdülhey karakterini canlandıran Kenan Çoban şimdilerde 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Kurtlar Vadisi’nin Abdülhey’i Kenan Çoban tasını tarağını toplayıp bakın nereye yerleşmiş! Sadece set için İstanbul a geliyor 1

Dizide, 'Malkoçoğlu Bali Bey' karakterini canlandıran Kenan Çoban artık dönem dizilerinde yer aldığını açıkladı. Çoban, "Burada da aksiyon fazla. Sürekli savaş ve aksiyon. Burada daha fazla dikkat istiyor çünkü at ve kılıç sahneleri çok. Dikkat isteyen bir proje" diye konuştu.

Kurtlar Vadisi’nin Abdülhey’i Kenan Çoban tasını tarağını toplayıp bakın nereye yerleşmiş! Sadece set için İstanbul a geliyor 2

GÖZLERDEN UZAK YAŞIYOR

Yaşamını gözlerden uzak sürdüren ünlü isim Çanakkale'ye yerleştiğini de dile getirdi. Yeni yaşamına dair açıklamalar yapan Çoban; "Proje olduğu için bir taraftan İstanbul'dayım. Orada daha temiz ve yerleşik düzen var. Fazla trafik yok. Çocuk için iyi ve temiz hava... Daha organik beslenebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurtlar Vadisi’nin Abdülhey’i Kenan Çoban tasını tarağını toplayıp bakın nereye yerleşmiş! Sadece set için İstanbul a geliyor 3

