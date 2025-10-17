Kurtlar Vadisi’nin Abdülhey’i Kenan Çoban tasını tarağını toplayıp bakın nereye yerleşmiş! Sadece set için İstanbul'a geliyor

Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar'ın sağ kolu olarak izlediğimiz Abdülhey karakterini canlandıran Kenan Çoban şimdilerde 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Dizide, 'Malkoçoğlu Bali Bey' karakterini canlandıran Kenan Çoban artık dönem dizilerinde yer aldığını açıkladı. Çoban, "Burada da aksiyon fazla. Sürekli savaş ve aksiyon. Burada daha fazla dikkat istiyor çünkü at ve kılıç sahneleri çok. Dikkat isteyen bir proje" diye konuştu.

GÖZLERDEN UZAK YAŞIYOR

Yaşamını gözlerden uzak sürdüren ünlü isim Çanakkale'ye yerleştiğini de dile getirdi. Yeni yaşamına dair açıklamalar yapan Çoban; "Proje olduğu için bir taraftan İstanbul'dayım. Orada daha temiz ve yerleşik düzen var. Fazla trafik yok. Çocuk için iyi ve temiz hava... Daha organik beslenebiliyoruz" ifadelerini kullandı.