Kurtlar Vadisi'nin Abuzer-Erdal Kömürcü'sü bir arada! Pozları sosyal medyayı salladı

Kurtlar Vadisi’nin efsane karakterleri Abuzer Kömürcü ve oğlu Erdal, yıllar sonra bir araya gelerek sosyal medyayı salladı.

Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nin karakterleri hafızalardan sillinmiyor.
Dizide Abuzer Kömürcü ve Erdal Kömürcü karakterleri de unutulmazlar arasında.

Prof. Dr. Abuzer Kömürcü ve oğlu Erdal Kömürcü yıllar sonra bir araya geldi. Abuzer Kömürcü'ye hayat veren Muhammed Cangören ve Erdal Kömürcü'ye hayat veren Zürriyetsiz Erdal'ı canlandıran Sefa Zengin, bir örnek giyinerek yıllar sonra kameralara beraber poz verdi.

Kurtlar Vadisi nin Abuzer-Erdal Kömürcü sü bir arada! Pozları sosyal medyayı salladı 1

Sosyal medyayı sallayan pozun ardından yorumlar da gecikmedi. "Bu ikili film çeksin" yorumları yağarken kimi de Sefa Zengin'in yaşlanmış olduğuna dair pek çok yorumda bulundu.

Paylaşıma "Muhteşem ikili" yorumları da geldi.

Kurtlar Vadisi nin Abuzer-Erdal Kömürcü sü bir arada! Pozları sosyal medyayı salladı 2

Cangören geçtiğimiz yıllarda karakteri hakkında "Kurtlar Vadisi'nde kendimi izlerken ben de şaşırıyordum, bu nasıl adam diye. 3 bölüm diye anlaştım 38 bölüm oynadım" demişti.

