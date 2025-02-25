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Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak 'tek değişen yıllar' dedi! Son hali herkesi şaşırttı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.02.2025 14:51
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Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak 'tek değişen yıllar' diyerek son halini paylaştı. Sosyal medyada ünlü ismi takip edenler ise "Resmen erimişsin ne yılları" yorumlarında bulundu.

Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak 'tek değişen yıllar' dedi! Son hali herkesi şaşırttı

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran ve hala hafızalarda yer eden Kurtlar Vadisi dizisinin efsane isimlerinden Erhan Ufak, dizideki Güllü Erhan karakteriyle adını geniş bir kitleye duyurmuştu.

Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca ve Zafer Ergin gibi ünlü oyuncuların yer aldığı bu yapımda, Erhan Ufak, kendine has tarzı ve sempatik tavırlarıyla büyük bir hayran kitlesi kazandı. Ancak diziden ayrılınca gözlerden uzak yaşayarak kendisini merak ettirdi.

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Son zamanlarda kilolarıyla gündeme gelen Erhan Ufak, 2017 yılında geçirdiği mide küçültme ameliyatı ile büyük bir değişim yaşadı. 140 kilodan 85 kiloya düşen ünlü isim, 55 kilo vererek adeta bambaşka bir görünüme kavuştu. Son haliyle dikkat çeken Ufak, eski görüntüsünden tamamen farklı bir imaj sergiliyor.

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TÜRKİYE'Yİ TERK EDİP BAKIN NE İŞİ KURDU

Kurtlar Vadisi'nin ardından ekranlardan uzak kalan Erhan Ufak, oyunculuğu bırakmadı ancak Türkiye'yi terk ederek yeni bir hayata adım attı. Azerbaycan'a yerleşen ünlü isim, burada kendi işini kurdu.

Türk Sanat Akademisi kurarak hem Türkiye ile Azerbaycan arasında kültürel bir köprü kurdu.

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Oyuncu son olarak sosyal medyada son halini "Tek Parça Değişen Var, O da Yıllar" notuyla paylaştı. Ancak oyuncanın değişimini görenler "Zayıflamışsın", "Abi sadece yıllar demişmemiş aynaya bir bak", "Abi bu ne güzel zayıflamak" yorumlarında bulundu.

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Erhan Ufak
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