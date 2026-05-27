Kuruluş Orhan bu akşam var mı, yok mu? Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman?

Atv ekranlarının ilgiyle takip ediln dizisi Kuruluş Orhan son olarak 24. bölümüyle ekrana geldi. Mert Yazıcıoğlu ve Alina Boz'un başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümüne dair araştırmalar hız kazandı.

KURULUŞ ORHAN BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Kuruluş Orhan dizisi bu hafta yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. Dizi saatinde Buz Devri 5: Büyük Çarpışma sinema filmi izleyicisiyle buluşacak.

Sinema filminin ardından ise Kuruluş Orhan dizisinin tekrar bölümü yayınlanacak. Kuruluş Orhan'ın 25. yeni bölümü 3 Haziran 2025 tarihinde ekrana getirilecek.

KURULUŞ ORHAN SON BÖLÜM ÖZETİ:

Asporça'nın saraya geri dönüşü, Nilüfer ile Asporça arasındaki gerilimi yeniden alevlendirir. Nilüfer, Asporça'nın saraydan gitmesi gerektiğini söyleyerek Sultan Orhan'la yüzleşir. Ancak Orhan'dan hiç beklemediği bir karşılık alır. Asporça ise Nilüfer'e pabuç bırakmamaya kararlıdır. İki kadın arasındaki bu mücadele nereye varacaktır?

Sultan Orhan ve Asporça Arasında Yeni Bir Dönem mi Başlıyor?

Nilüfer'le yaşadığı gerilimin ardından Asporça, saraydan gitme konusunu Orhan'a açar. Fakat Sultan Orhan, Asporça'nın gitmesini istemez. Asporça'nın Orhan'a, onu paylaşmakta zorlanacağını söylemesi ikili arasında yeni bir kırılma yaratır. Orhan ve Asporça arasındaki duvarlar tamamen kalkacak mıdır?

Sultan Orhan'dan İmparator'a Büyük Tehdit!

Sultan Orhan, İmparator'u İznik konusunda sert sözlerle tehdit eder. Konstantiniyye'deki ömrünün uzun olmasının İznik'i kendisine vermesine bağlı olduğunu söyler. Peki İmparator ve Orhan arasında bir anlaşma sağlanacak mıdır? Yoksa bu tehdit yeni ve büyük bir savaşın habercisi mi olacaktır?

Evrenos ve Fatma'nın Düğününde Büyük Şok!

Sarayda Evrenos ve Fatma'nın düğün telaşı yaşanırken, Dafne'nin saraya soktuğu davetsiz bir misafir her şeyi altüst eder. Çocuğuyla birlikte saraya gelen bu kadının asıl derdi nedir? Çocuğun babası kimdir? Bu gelişme, düğün sevincini büyük bir krize mi dönüştürecektir?

Şahinşah ve Demirhan'dan Kirli Tuzak!

Demirhan ve Şahinşah, Sultan Orhan'a karşı en büyük kozlarını oynamaya hazırlanır. Sultan Orhan'ı ortadan kaldırmak isteyen Şahinşah, bu uğurda her şeyi göze alır. Peki Şahinşah nasıl bir tuzak kuracaktır? Bu plan, Sultan Orhan'ı nasıl bir çıkmaza sürükleyecektir?

Dursun için Yolun Sonu mu?

Öte yanda Dursun yakalanır ve Halime'nin gözleri önünde ölümle burun buruna gelir. Halime, sevdiği adamı kurtarabilecek midir? Dursun'un sonu ne olacaktır?