Eşref Rüya bu akşam var mı, yok mu? Eşref Rüya final mi yaptı?

Kanal D ekranlarının ilk bölümünden itibaren ilgiyle takip edilen yapımlarından Eşref Rüya final kararı ile gündeme geldi. TİMSBİ Productions imzalı fenomen dizinin sezon finali yapması beklenirken erken final kararı verilmesi şaşırttı.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı fenomen dizinin yapım şirketi tarafından yapılan açıklamada; "Güzel bir hikâyeyi tadında bırakarak Eşref Rüya’da bizi hiç yalnız bırakmayan değerli seyircilerimize teşekkür ediyoruz!

Bazı hikâyeler uzun sürdüğü için değil, doğru yerde kalbe dokunduğu için unutulmaz olur." ifadeleri kullandı. Eşref Rüya'nın yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağına dair araştırmalar hız kazandı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

EŞREF RÜYA FİNAL Mİ YAPTI?

Eşref Rüya dizisinin büyük finaline geri sayım başladı. Eşref Rüya 10 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanacak olan final bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.

“Sevdiğim adama son kez sarılayım…”



Büyük finale son 2 bölüm! #EşrefRüya yeni bölümüyle 3 Haziran Çarşamba 20.00’de #KanalD’de, tv yayınından sonra ise Amazon Prime’da sizlerle.@kanald @timsbitv pic.twitter.com/QyZW8Gn4BE — Eşref Rüya (@esrefruyadizitv) May 26, 2026

TARİH BELLİ OLDU

Ancak sevilen dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Dizi saatinde bu akşam 'Şarkılar Bizi Söyler Bayram Özel' bölümü ekrana getirilecek. Eşref Rüya'nın yeni bölümü ise 3 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanacak.