Kuruluş Osman'da Mert Yazıcıoğlu (Orhan Bey) dönemi! Burak Özçivit yerine geldi

Kuruluş Osman'da yeni dönem başlıyor! Burak Özçivit'in bölüm başı ücretinde anlaşamaması ve diziyi bırakmasından sonra hızlıca başrol bulundu.

Mert Yazıcıoğlu kadrosu yenilenen ve yönetmeni değişen Kuruluş Osman dizisiyle “Orhan bey” rolü için görüşüyordu. Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyd rolüyle geçtiğimiz sezona damga vuran oyuncu bu rolü kabul etti.

ORHAN BEY ROLÜNDE

Yazıcıoğlu yeni sezonunu Bülent İşbilen‘in yöneteceği dizinin yeni Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu oldu.

Kuruluş Osman‘ın yapım şirketi Bozdağ Film açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Yeni dönem başlıyor! Osman Bey oğlu Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu canlandıracaktır, hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin, Mert Yazıcıoğlu!” denildi.

Sosyal medyada "Çok iyi karar", "Enfes olacak", "Bu kararı sevdim", "Kuruluş Osman izleyeceğiz yapacak bir şey yok" yorumları yapıldı.

Öte yandan yedinci sezonunun senaryosu yazılan dizide değerli aktör Cihan Ünal, Burak Özçivit‘in hayat verdiği Osman Bey‘in yaşlılık yıllarına hayat verecek.