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Kuruluş Osman oyuncusu Ümit Gündeş hırsızlık yaparken kameralara yansıdı! Daha önce de yakalanmıştı

Avcılar’da bir mağaza ve markette yaşanan art arda hırsızlıklar polisi alarma geçirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin daha önce de hırsızlıkla gündeme gelen dizi oyuncusu Ümit Gündeş olduğunu tespit etti.

Kuruluş Osman oyuncusu Ümit Gündeş hırsızlık yaparken kameralara yansıdı! Daha önce de yakalanmıştı

Kuruluş Osman dizisinde rol alan oyuncu hırsız çıktı. İstanbul Avcılar’da yaşanan art arda iki hırsızlık olayının faili duyanları şaşırttı.

Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu, önce bir mağazadan valiz çalan, ardından bir marketten ürünleri ceplerine doldurarak kaçan kişinin dizi oyuncusu Ümit Gündeş olduğu ortaya çıktı.

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde başladı. Bir mağazanın önünde duran valizi alan şüpheli, güvenlik kameralarına yansıdı. Aynı gün içinde yakınlardaki bir markete giren şahıs, raflardan ürün alıp ödeme yapmadan kaçtı.

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Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen emniyet güçleri, kamera görüntülerini inceledi ve şüphelinin daha önce de benzer olaylarla gündeme gelen oyuncu Ümit Gündeş olduğunu belirledi.

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DAHA ÖNCE DE HIRSIZLIK YAPMIŞTI

Gündeş, geçtiğimiz yıl Beylikdüzü'nde bir marketten zeytinyağı çalarken yakalanmış, ardından gözaltına alınmıştı. Bu kez de gözaltına alınan oyuncu, mağaza ve market yetkililerinin şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.

Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kuruluş Osman dizisi
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