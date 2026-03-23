Kuşum Aydın yüzündeki dolgulardan kurtuldu! İşte son hali

“Kuşum Aydın” lakabıyla tanınan Aydın Uğurlular, uzun süredir uzak kaldığı ekranlara bu kez son haliyle gündeme geldi. Geçmişte yaptırdığı dolgu işlemleri sonrası yüzünde oluşan deformasyonlarla dikkat çeken ünlü isim, yaşadığı pişmanlığın ardından yeni bir karar aldı.



Son görüntüsü ortaya çıkan Kuşum Aydın’ın, yüzündeki değişim için yüz gerdirme ameliyatı geçirdiği öğrenildi.

Kuşum Aydın yüzündeki dolgulardan ve deformasyondan kurtulduktan sonra ortaya çıktı. Ameliyat sonrası video çeken şarkıcı "Doktorunuzu iyi seçin" uyarısında bulundu.

Öte yandan Kuşum Aydın yüzündeki deformeden dolayı "Televizyon hayatım bitti" demişti.