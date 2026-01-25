Kylie Jenner’a tepki: TikTok’ta o ürünü yedi eleştiri yağdı

Dünyaca ünlü fenomen ve güzellik imparatoriçesi Kylie Jenner, TikTok’ta yaptığı son reklam paylaşımıyla eleştirilerin hedefi oldu. 28 yaşındaki milyarder isim, sosyal medyada viral olan “Coleology Cutting Jelly” adlı ürünü tanıttı. Kırmızı jöle formundaki ürünün bazı kullanıcılar tarafından “laksatif (müshil) etkili” olarak yorumlanması, Jenner’ın hayranları arasında tartışma yarattı.

Kylie Jenner, kısa videoda kırmızı lateks elbisesiyle bir prova öncesi hazırlık yaparken çantasından nar aromalı “cutting jelly” çubuklarını çıkardı. Ürünü “sindirim ve şişkinlik için kullanılan, klasik bir jöle olmayan” bir takviye olarak tanımlayan Jenner, yeni yıldaki hedefinin daha az atıştırmak olduğunu söyledi.

Ancak paylaşım sosyal medyada tepkileri de beraberinde getirdi. Pek çok kullanıcı, milyonlarca takipçisi olan bir ismin bu tür ürünleri tanıtmasını “sorumsuzluk” olarak nitelendirirken, özellikle genç takipçiler üzerindeki olası etkilerine dikkat çekti. “Bunu reklam yapmak çok yanlış” ve “Bu kadar etkili ürünler bu şekilde tanıtılmamalı” yorumları öne çıktı.