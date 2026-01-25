MAGAZİN

Kylie Jenner’a tepki: TikTok’ta o ürünü yedi eleştiri yağdı

Kylie Jenner’ın TikTok’ta “cutting jelly” olarak tanıttığı ve bazı kullanıcılar tarafından müshil etkili olduğu öne sürülen ürün, sosyal medyada büyük tepki topladı. Ünlü ismin paylaşımı “sorumsuz reklam” eleştirilerini beraberinde getirdi.

Dünyaca ünlü fenomen ve güzellik imparatoriçesi Kylie Jenner, TikTok’ta yaptığı son reklam paylaşımıyla eleştirilerin hedefi oldu. 28 yaşındaki milyarder isim, sosyal medyada viral olan “Coleology Cutting Jelly” adlı ürünü tanıttı. Kırmızı jöle formundaki ürünün bazı kullanıcılar tarafından “laksatif (müshil) etkili” olarak yorumlanması, Jenner’ın hayranları arasında tartışma yarattı.

Kylie Jenner, kısa videoda kırmızı lateks elbisesiyle bir prova öncesi hazırlık yaparken çantasından nar aromalı “cutting jelly” çubuklarını çıkardı. Ürünü “sindirim ve şişkinlik için kullanılan, klasik bir jöle olmayan” bir takviye olarak tanımlayan Jenner, yeni yıldaki hedefinin daha az atıştırmak olduğunu söyledi.

Ancak paylaşım sosyal medyada tepkileri de beraberinde getirdi. Pek çok kullanıcı, milyonlarca takipçisi olan bir ismin bu tür ürünleri tanıtmasını “sorumsuzluk” olarak nitelendirirken, özellikle genç takipçiler üzerindeki olası etkilerine dikkat çekti. “Bunu reklam yapmak çok yanlış” ve “Bu kadar etkili ürünler bu şekilde tanıtılmamalı” yorumları öne çıktı.

