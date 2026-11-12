Kylie Jenner, göğsündeki ameliyat izini saklamaya çalıştı

Kylie Jenner, Los Angeles County Sanat Müzesi'nin (LACMA) geleneksel Art+Film Galası'nda gösterişli bir elbiseyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Ancak Jenner'ın zarif elbisesinden çok farklı bir detay konuşuldu. Ünlü yıldızın sol göğsünün altında belirgin bir yara izi görüldü. Söz konusu izin, daha önce geçirdiği ve türü açıklanmayan bir estetik operasyonun sonucu olduğu düşünülüyor.

Jenner kırmızı halıda poz verirken göğsünün altındaki yara izini saklamak için bir hayli çabaladı. O anlar kameralara da yansıdı.

ESTETİK OPERASYON İDDİALARI GÜNDEMDE

Kendi kozmetik markası sayesinde milyarder olan ünlü isim, daha önce meme büyütme operasyonu da dahil olmak üzere çeşitli estetik müdahaleler geçirdiğini açıklamıştı.

Kylie Jenner, sosyal medya takipçilerine geçirdiği bazı estetik işlemler konusunda açık davranmış olsa da henüz doğrulamadığı başka operasyonlar geçirmiş olabileceği de öne sürülüyor.