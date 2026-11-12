MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Berdan Mardini market zincirleri ile anlaştı! Evini arabasını satıp memleketine 120 milyon TL’ye fabrika kurmuştu! 300 kadın çalıştırıyor

Son günlerde özel hayatıyla gündeme gelen ünlü türkücü Berdan Mardini şimdi de yaptığı yatırımları anlattı. Evini arabasını satıp memleketine 120 milyon TL’ye fabrika kuran Berdan Mardini, market zincirleri ile anlaştığını ve büyük markalara gül yağı sattığını dile getirdi.

Berdan Mardini market zincirleri ile anlaştı! Evini arabasını satıp memleketine 120 milyon TL’ye fabrika kurmuştu! 300 kadın çalıştırıyor
Öznur Yaslı İkier

Farklı giyim tarzı ve özel hayatıyla son dönemde magazin manşetlerinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan ünlü türkücü Berdan Mardini memleketine kurduğu fabrika ile bir kez daha gündeme geldi.

MEMLEKETİNE FABRİKA KURDU

Mardini, yıllar önce evini arabasını satıp Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle 120 milyon TL'ye, merkez Artuklu ilçesine 20 kilometre uzaklıkta kırsal Yaylabaşı Mahallesi'ne fabrika kurmuştu.

Berdan Mardini market zincirleri ile anlaştı! Evini arabasını satıp memleketine 120 milyon TL’ye fabrika kurmuştu! 300 kadın çalıştırıyor 1

Gül yağı üretimi yapan Berdan Mardini yaptığı yatırımı anlattı. Ünlü türkücü; ''Ben bir marka oluşturdum. Çok büyük markalara gül yağı satıyorum. Market zincirleri ile anlaşıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Berdan Mardini market zincirleri ile anlaştı! Evini arabasını satıp memleketine 120 milyon TL’ye fabrika kurmuştu! 300 kadın çalıştırıyor 2

'Şimdi bir markanın sahibi olarak anılmak istiyorum' diyen Mardini 'Sezonluk 300 kadın, yanımızda 60 kişi var çalışan. Bu insanların ekmeğinden olmaması ve yatırımları kaybetmemek adına buraya daha fazla sarıldık. Şarkılara da devam ediyoruz. Konser ve düğünlerde sahne alıyorum.' dedi.

Berdan Mardini market zincirleri ile anlaştı! Evini arabasını satıp memleketine 120 milyon TL’ye fabrika kurmuştu! 300 kadın çalıştırıyor 3

SESSİZ SEDASIZ BOŞANDI

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Berdan Mardini, kendisinden 15 yaş küçük eşi Dilara Talay ile geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız boşandı.

Boşanmanın ardından konuşan Mardini, ''Dilara iyi bir insan, anlaşamadık.'' ifadelerini kullandı.

400.000 TL’ye kadar kredi fırsatı ON’da!

400.000 TL’ye kadar kredi fırsatı ON’da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Göğsünün yanındaki o izi saklamak için çok çabaladıGöğsünün yanındaki o izi saklamak için çok çabaladı
Seyirci bu defa hak verdi! ''En doğrusu bu''Seyirci bu defa hak verdi! ''En doğrusu bu''

Anahtar Kelimeler:
Berdan Mardini
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
COP31 Zirvesi'ne damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir tek o ismi karşılamadı

COP31 Zirvesi'ne damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir tek o ismi karşılamadı

Türkiye'nin konuştuğu olayda 6 yıl sonra tahliye!

Türkiye'nin konuştuğu olayda 6 yıl sonra tahliye!

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Oynama ihtimali çok zor"

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Oynama ihtimali çok zor"

"Arap şeyhinden 2.5 milyon dolar aldı iddiası" sonrası patladı

"Arap şeyhinden 2.5 milyon dolar aldı iddiası" sonrası patladı

Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? Uymayana para cezası

Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? Uymayana para cezası

Sivas'ta dev altın rezervi! Rakam açıklandı

Sivas'ta dev altın rezervi! Rakam açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.