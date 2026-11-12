Berdan Mardini market zincirleri ile anlaştı! Evini arabasını satıp memleketine 120 milyon TL’ye fabrika kurmuştu! 300 kadın çalıştırıyor

Farklı giyim tarzı ve özel hayatıyla son dönemde magazin manşetlerinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan ünlü türkücü Berdan Mardini memleketine kurduğu fabrika ile bir kez daha gündeme geldi.

MEMLEKETİNE FABRİKA KURDU

Mardini, yıllar önce evini arabasını satıp Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle 120 milyon TL'ye, merkez Artuklu ilçesine 20 kilometre uzaklıkta kırsal Yaylabaşı Mahallesi'ne fabrika kurmuştu.

Gül yağı üretimi yapan Berdan Mardini yaptığı yatırımı anlattı. Ünlü türkücü; ''Ben bir marka oluşturdum. Çok büyük markalara gül yağı satıyorum. Market zincirleri ile anlaşıyoruz'' ifadelerini kullandı.

'Şimdi bir markanın sahibi olarak anılmak istiyorum' diyen Mardini 'Sezonluk 300 kadın, yanımızda 60 kişi var çalışan. Bu insanların ekmeğinden olmaması ve yatırımları kaybetmemek adına buraya daha fazla sarıldık. Şarkılara da devam ediyoruz. Konser ve düğünlerde sahne alıyorum.' dedi.

SESSİZ SEDASIZ BOŞANDI

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Berdan Mardini, kendisinden 15 yaş küçük eşi Dilara Talay ile geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız boşandı.

Boşanmanın ardından konuşan Mardini, ''Dilara iyi bir insan, anlaşamadık.'' ifadelerini kullandı.