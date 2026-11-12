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Sevdiğim Sensin 24. bölüm 3. fragman izle! ''Bunu hak etti''

Ay Yapım imzalı, başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı Sevdiğim Sensin dizisi bu akşam 24. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümü öncesi yeni bir fragman yayınlandı. Yayınlanan fragman sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Sevdiğim Sensin 24. bölüm 3. fragman izle! ''Bunu hak etti''
Öznur Yaslı İkier

Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in başrolde olduğu Sevdiğim Sensin dizisi bu akşam 24. bölümüyle seyircisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümü öncesi yeni bir fragman daha geldi.

Sevdiğim Sensin'in 24. bölüm 3. fragmanına Erkan'ın Dicle'ye vedası damga vurdu. Sosyal medyada; 'Bunu hak etti', 'Dicle bunu sen istedin', 'Dicle bu kafayla zor mutlu olur', 'En doğrusu buydu' gibi sitem dolu yorumlar yaptılar.

SEVDİĞİM SENSİN 24. BÖLÜM 3. FRAGMAN İZLE!

SEVDİĞİM SENSİN 24. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Erkan, Esat’ın geçmişine dair gerçeklerin gün yüzüne çıkmasıyla büyük bir çıkmaza sürüklenir. Bir yanda babasının anlattıkları, diğer yanda Derya’nın başına gelenler vardır. Dicle ise Derya’nın yaşadıklarının sorumlusu olarak Esat’ın gösterilmesiyle arada kalır.

Sevdiğim Sensin 24. bölüm 3. fragman izle! Bunu hak etti 1

Derya’nın “Ya ben ya Erkan” diyerek onu bir seçim yapmaya zorlaması, Dicle’yi içinden çıkılmaz bir ikileme sürükler. Üstelik Erkan’dan sakladığı büyük bir sırrı vardır: Karnında onun bebeğini taşımaktadır.

Bebeğini Erkan’a söyleyemeyen Dicle, ablasına duyduğu inançla Erkan’a duyduğu aşk arasında savrulurken Erkan, anlatılanların doğruluğunu kanıtlayacak somut bir delilin peşine düşer.

Sevdiğim Sensin 24. bölüm 3. fragman izle! Bunu hak etti 2

Ali, Derya’nın kendisini hatırlamasıyla yeniden umutlanırken; Erkan, gerçek kimliğini öğrendiği Ali’ye öfkelidir. Aralarına giren yalanları ortadan kaldırmak ve Erkan’ın güvenini yeniden kazanmak isteyen Ali, onun aradığı somut delile ulaşabilmek için harekete geçer.

Tahir ise; Esat’ın çıkarları uğruna kurduğu kirli oyunun içine farkında olmadan çekildiğini öğrenir ve büyük bir hayal kırıklığı yaşar.

Sevdiğim Sensin 24. bölüm 3. fragman izle! Bunu hak etti 3

Geçmişin sırları bir bir açığa çıkarken İnci ve Esat köşeye sıkışır. Kendilerini kurtarmak için Ferman’ın da desteğini alarak tehlikeli bir plan yaparlar. Ancak hesap etmedikleri gelişmeler, kurdukları oyunu kontrolden çıkarır. Dicle ise karnındaki bebeğiyle birlikte kendisini büyük bir facianın tam ortasında bulur.

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Aytaç Şaşmaz Helin Kandemir Sevdiğim Sensin dizisi
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