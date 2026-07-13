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Kylie Jenner 'hayalindeki bikini' ile poz verdi! Kıvrımlarını sergiledi

Kylie Jenner, yeni mayo koleksiyonu için objektif karşısına geçti. "Hayalimdeki bikini" dediği cesur tasarımlarla poz veren ünlü yıldızın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kylie Jenner 'hayalindeki bikini' ile poz verdi! Kıvrımlarını sergiledi

Kylie Jenner, Instagram hesabından paylaştığı yeni fotoğraflarla sosyal medyada gündem oldu. 28 yaşındaki reality şov yıldızı, "hayalimdeki bikini" olarak tanımladığı yeni tasarımlarını giyerek objektif karşısına geçti.

Jenner, yakın arkadaşı Francesca Aiello tarafından kurulan mayo markası Frankies Bikinis ile kendi markası Khy arasındaki yeni iş birliğini tanıtmak için kamera karşısına geçti.

Kylie Jenner hayalindeki bikini ile poz verdi! Kıvrımlarını sergiledi 1

Kamera arkası görüntülerinde Kylie Jenner, siyah iki parçalı bikinisiyle poz verirken çekim alanında farklı açılar denedi.

Kylie Jenner hayalindeki bikini ile poz verdi! Kıvrımlarını sergiledi 2

Ünlü isim, koleksiyondaki farklı bikini modellerini de takipçileriyle paylaştı.

Kylie Jenner hayalindeki bikini ile poz verdi! Kıvrımlarını sergiledi 3

Ünlü yıldız ayrıca bikini giyen diğer modellerle verdiği pozları da paylaştı.

Kylie Jenner hayalindeki bikini ile poz verdi! Kıvrımlarını sergiledi 4

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Kylie Jenner
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