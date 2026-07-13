Kylie Jenner 'hayalindeki bikini' ile poz verdi! Kıvrımlarını sergiledi

Kylie Jenner, Instagram hesabından paylaştığı yeni fotoğraflarla sosyal medyada gündem oldu. 28 yaşındaki reality şov yıldızı, "hayalimdeki bikini" olarak tanımladığı yeni tasarımlarını giyerek objektif karşısına geçti.

Jenner, yakın arkadaşı Francesca Aiello tarafından kurulan mayo markası Frankies Bikinis ile kendi markası Khy arasındaki yeni iş birliğini tanıtmak için kamera karşısına geçti.

Kamera arkası görüntülerinde Kylie Jenner, siyah iki parçalı bikinisiyle poz verirken çekim alanında farklı açılar denedi.

Ünlü isim, koleksiyondaki farklı bikini modellerini de takipçileriyle paylaştı.

Ünlü yıldız ayrıca bikini giyen diğer modellerle verdiği pozları da paylaştı.