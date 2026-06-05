Kylie Jenner kıvrımlarını sergiledi! Tatil keyfi

Kylie Jenner, Turks ve Caicos tatilinde pembe bikinisiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü yıldız, arkadaşlarıyla birlikte denizin ve güneşin tadını çıkarırken objektiflere yansıdı.

28 yaşındaki reality şov yıldızı ve kozmetik devi Jenner, plaj gününde tercih ettiği iddialı bikiniyle fit fiziğini sergiledi. Batı Hint Adaları’ndaki tatili boyunca cesur kombinleriyle gündem olan Jenner, bu kez metalik parlak pembe ip bikinisiyle görüntülendi.

Uzun koyu saçlarını geriye toplayan Jenner, beyaz bikinili bir arkadaşı kendisinin fotoğraflarını çekerken plajda peş peşe iddialı pozlar verdi. Bir karede bikini altının ipini düzeltirken verdiği poz dikkat çekti.

Jenner’a tatilde yakın arkadaşı Yris Palmer da eşlik etti.

Öte yandan Jenner, aynı gün sosyal medya hesabından beyaz, sırt ve yan dekolteli bir elbiseyle çekilen fotoğraflarını da paylaştı. Gün batımında verdiği pozlara “Gün batımını seviyorum” notunu düştü.

Paylaşımına kardeşi Khloé Kardashian, “Çok güzelsin” yorumunu yaparken, Alabama Barker ise “İnanılmaz” ifadelerini kullandı.