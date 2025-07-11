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Kylie Jenner mayo koleksiyonunu tanıttı! Kırmızı bikinisiyle yaktı geçti

Kırmızı bikinisiyle dikkat çeken Kylie Jenner, mayo koleksiyonunu tanıttı. Tropikal bir ortamda gerçekleşen çekimler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kylie Jenner mayo koleksiyonunu tanıttı! Kırmızı bikinisiyle yaktı geçti
Kubra Akalın

Dünyaca ünlü reality show yıldızı Kylie Jenner, kendi markası KHY için hazırladığı yeni mayo koleksiyonuyla yine dikkatleri üzerine çekti.

Kırmızı bikinisiyle verdiği cesur pozlarla sosyal medyada büyük beğeni toplayan Jenner, yeni ürünlerini “bombshell ilhamlı” olarak tanımladı.

Yeni kampanya fotoğraflarında tropikal bir ormanda ve suyun içinde poz veren Kylie Jenner, bir süper modelle birlikte objektif karşısına geçti. Cesur pozlarıyla adından söz ettiren Jenner, kırmızı bikiniyle kırmızı minder üstünde uzanarak yine adından söz ettirdi.

Kylie Jenner mayo koleksiyonunu tanıttı! Kırmızı bikinisiyle yaktı geçti 1

Kylie’nin bu özel koleksiyonu, ünlü mayo markası Frankies Bikinis ile iş birliği içinde hazırlandı. Koleksiyon hakkında konuşan Jenner, Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Kylie Jenner mayo koleksiyonunu tanıttı! Kırmızı bikinisiyle yaktı geçti 2

“Ah, uzun zamandır vintage bombshell esintili kusursuz bir mayo koleksiyonu yaratmayı hayal ediyordum. Francesca Aiello ile iş birliği yapmak bu hayali gerçeğe dönüştürmek açısından çok özeldi. Her bir detaya sevgi kattık. En rüya gibi desenler ve vücuda oturan harika kalıplar…"

Kylie Jenner mayo koleksiyonunu tanıttı! Kırmızı bikinisiyle yaktı geçti 3
Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri Kylie’ye “Çok güzel görünüyorsun.”, “Hepsini almak istiyorum!”, “Tam bir vintage bomba!” yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner
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