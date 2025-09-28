MAGAZİN

Kylie Jenner şeffaf kombiniyle sosyal medyayı salladı

28 yaşındaki Kylie Jenner, pembe dantel detaylı şeffaf kombiniyle Instagram’da verdiği cesur pozlarla gündem oldu. Her paylaşımıyla adından söz ettiren Jenner'e bir bakan bir daha baktı.

Kubra Akalın

Kylie Jenner, Instagram’da paylaştığı yeni pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Son dönemde özel jet yolculuğunda 163 bin dolarlık Hermès Birkin çantayı el bagajı olarak kullanmasıyla gündem olan Jenner, bu kez cesur kombiniyle konuşuldu.

Kendi markası Kylie Cosmetics’in merkezinde kamera karşısına geçen yıldız, vücuduna oturan, açık pembe dantel kumaştan tasarlanmış şeffaf bir bodysuit tercih etti.

Göğüs kısmında siyah kumaş detay bulunan parça, kısa tüylü ceketle tamamlandı.

Ünlü isim kombini beyaz çiçek desenli çoraplar ve çiçek işlemeli bantlarıyla dikkat çeken beyaz topuklu ayakkabılarla kombinlendi.

FİT GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKAT ÇEKTİ

Jenner, fotoğraflarına 392 milyon takipçisine tek bir kırmızı kalp emojisiyle not düştü.

Stüdyoda, arka planda pembe neon ışıklarla yazılmış “Kylie” tabelası ve kendi fotoğraflarının yer aldığı duvar önünde poz veren yıldız, hem fit görüntüsü hem de iddialı tarzıyla sosyal medyada gündem oldu.

İki çocuk annesi Jenner, zaman zaman spor salonundan karelerini paylaşarak formunu nasıl koruduğunu da takipçileriyle paylaşıyor. Geçtiğimiz yıl ikinci çocuğunu dünyaya getirdikten sonra zayıflamak için Ozempic kullandığına dair iddiaları ise net bir şekilde yalanlamıştı.

