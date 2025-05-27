Kylie Jenner, Türk Tasarımcı Dilara Fındıkoğlu ile koleksiyon çıkardı! Beğeni yağdı

Üst üste kendi servetini edinen en genç milyarder olmayı başaran Kylie Jenner ne yapsa adından söz ettiriyor. Özel hayatı, tarzı ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Jenner Türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu ile birlikte tasarım yaptı.

Fındıkoğlu ile ortak bir koleksiyona imza atan Jenner sosyal medya hesabında "Yıllardır giydiğim ve hayranı olduğum bir marka olan Dilara Fındıkoğlu ile çalışmak hayalimdi. Kadınlık ve cazibeyi titizlikle birleştiren bir koleksiyon hazırladık." ifadelerini kullandı.

Dilara Fındıkoğlu tasarımları ünlüler dünyasında büyük ilgi görüyor. Sosyal medyada da Türk tasarımcıyla beğeni mesajları yağdı.

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Met Gala'nın partisinde Hailey Bieber ve Hunter Schafer gibi isimler Fındıkoğlu tasarımları tercih etmişti.

Hande Erçel, Margot Robbie, Cardi B, Kylie Jenner, Lady Gaga ve Bella Hadid gibi birçok ünlü isim, davetlerde, gala gecelerinde Fındıkoğlu tasarımlarını tercih ediyor.