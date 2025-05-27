MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kylie Jenner, Türk Tasarımcı Dilara Fındıkoğlu ile koleksiyon çıkardı! Beğeni yağdı

Kylie Jenner, Türk Tasarımcı Dilara Fındıkoğlu ile ortak bir koleksiyon çıkarttı. Dilara Fındıkoğlu sosyal medyada gündem olurken Jenner'a da fanlarından beğeni yağdı.

Kylie Jenner, Türk Tasarımcı Dilara Fındıkoğlu ile koleksiyon çıkardı! Beğeni yağdı
Kubra Akalın

Üst üste kendi servetini edinen en genç milyarder olmayı başaran Kylie Jenner ne yapsa adından söz ettiriyor. Özel hayatı, tarzı ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Jenner Türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu ile birlikte tasarım yaptı.

Fındıkoğlu ile ortak bir koleksiyona imza atan Jenner sosyal medya hesabında "Yıllardır giydiğim ve hayranı olduğum bir marka olan Dilara Fındıkoğlu ile çalışmak hayalimdi. Kadınlık ve cazibeyi titizlikle birleştiren bir koleksiyon hazırladık." ifadelerini kullandı.

Ekran görüntüsü 2025-05-27 082923

Dilara Fındıkoğlu tasarımları ünlüler dünyasında büyük ilgi görüyor. Sosyal medyada da Türk tasarımcıyla beğeni mesajları yağdı.

Ekran görüntüsü 2025-05-27 082936

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Met Gala'nın partisinde Hailey Bieber ve Hunter Schafer gibi isimler Fındıkoğlu tasarımları tercih etmişti.

Ekran görüntüsü 2025-05-27 082949

Hande Erçel, Margot Robbie, Cardi B, Kylie Jenner, Lady Gaga ve Bella Hadid gibi birçok ünlü isim, davetlerde, gala gecelerinde Fındıkoğlu tasarımlarını tercih ediyor.

Ekran görüntüsü 2025-05-27 083014

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzak Şehir'de bir ayrılık daha! Uzak Şehir'de bir ayrılık daha!
Acı haber sonrası merak edildi! Hastalığı ortaya çıktıAcı haber sonrası merak edildi! Hastalığı ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner Dilara Fındıkoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son dakika: Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 8 şirkete el konuldu

Son dakika: Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 8 şirkete el konuldu

Ünlü doktorun diploması sahte çıktı! Tutuklandı

Ünlü doktorun diploması sahte çıktı! Tutuklandı

Nuri Aslan'ı çileden çıkaran olay! 'İstifa ederim, yakarım burayı'

Nuri Aslan'ı çileden çıkaran olay! 'İstifa ederim, yakarım burayı'

Güzel oyuncuya milli futbolcudan evlilik teklifi

Güzel oyuncuya milli futbolcudan evlilik teklifi

İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'nun cansız bedenine ulaşıldı!

İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'nun cansız bedenine ulaşıldı!

İstanbul'da eğlence mekanına bombalı saldırı! Yaralılar var

İstanbul'da eğlence mekanına bombalı saldırı! Yaralılar var

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.