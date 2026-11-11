Sevdiğim Sensin 24. bölüm 2. tanıtım: "Dizide başrol mü değişti?"

Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in başrolde olduğu Sevdiğim Sensin yeni bölümüyle Perşembe günü ekrana gelecek. Dicle'nin hamile olduğunun ortaya çıkmasından sonra yeni bölümde yaşanacaklar merak edildi.

Sevdiğim Sensin 24. bölümden 2. tanıtım da yayınlandı. Yeni fragman sonrası eleştirel yorumlar dikkat çekti. Seyirci "Dizi Derya'nın yolu oldu", "Başrol değişti de biz mi anlamadık", "Derya başrol oldu gibi", "Yine Derya bıktık" yorumlarında bulundu.

SEVDİĞİM SENSİN 24. BÖLÜM FRAGMANI

Yayınlanan tanıtımda, Derya’nın geçmişi hatırlamasıyla Esat’ın ortaya çıkan karanlık geçmişi, Erkan ve Dicle’yi çıkmaza sokuyor.



Dicle, Esat’ın katil olduğuna tanık olan Derya’nın yanında olurken; isyan eden Erkan, gerçeğin peşine düşüyor.



Ali Cabbar’la yüzleşen Erkan, babasının elini kana buladığını belgeleyen video kaydını ele geçirerek sarsıcı bir şok yaşıyor. Erkan’a katil olmadığını savunan Esat ise köşeye sıkışınca gözünü karartarak Dicle ve Derya’nın ölümüne karar veriyor.



İnci bu kararın önüne geçmeye çalışırken tanıtımın final sahnesinde tansiyon yükseliyor. Esat’ın silahını Dicle ve Derya’ya doğrultması ile hemen ardından patlayan silah sesi Perşembe akşamı ekrana gelecek sarsıcı gelişmelerin habercisi oluyor.