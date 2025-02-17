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  4. Kylie Jenner ve sevgilisi Timothée Chalamet BAFTA'da birbirlerine dokunmadan duramadı

Kylie Jenner ve sevgilisi Timothée Chalamet BAFTA'da birbirlerine dokunmadan duramadı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.02.2025 07:57
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Kylie Jenner ve sevgilisi Timothée Chalamet BAFTA'da yakın temasta olmalarıyla dikkat çekti. Jenner geceye katıldığı iddialı elbisesiyle de adından söz ettirdi. Jenner derin sırt dekoltesiyle pozlarını da paylaştı.

Kylie Jenner ve sevgilisi Timothée Chalamet BAFTA'da birbirlerine dokunmadan duramadı

Kylie Jenner ve sevgilisi Timothée Chalamet, Pazar günü Londra'da düzenlenen BAFTA'da birbirlerinden uzak duramıyordu.

27 yaşındaki reality şov yıldızı, kırmızı halıyı atlayarak, A Complete Unknown filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülüne aday gösterilen 29 yaşındaki sevgilisinin, spot ışıkları altında tek başına parlamasına izin verdi.

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ᴋɪɴɢ ᴋʏʟɪᴇ ɪs ᴍʏ ʙᴏss 👑 ¡fanpage! (@kyliesbae)'in paylaştığı bir gönderi

Ancak içeri girdiklerinde, ikili birbirlerini özlemiş gibi göründü ve yerlerine oturduklarında oldukça samimi bir şekilde birbirlerinin kulağına fısıldayarak çok yakın bir görüntü sergilediler.

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Kylie Jenner ve sevgilisi Timothée Chalamet gece boyunca bir an olsun birbirlerine dokunmaktan ve bakışmaktan vazgeçmedi.

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Kylie, sırtı açık, derin dekolteli ve pullarla süslenmiş cesur bir elbiseyle adından söz ettirdi.

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Siyah elbisesini gümüş topuklu ayakkabılar ve göz alıcı elmas küpelerle kombinleyen ünlü isim yine öne çıkmayı başardı.

Kylie Jenner elbisesiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından da paylaştı. Jenner'in yan dekoltesi yine gözlerden kaçmadı.

Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner
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