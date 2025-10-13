Kylie Jenner yeni tanıtımıyla olay yarattı! Polisli klip tepki çekti

Güzellik imparatoriçesi Kylie Jenner, yeni Kylie Cosmetics tanıtımıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

28 yaşındaki ünlü yıldız, 10 yıl önceki “King Kylie” dönemine gönderme yaptığı yeni koleksiyonu için kamera karşısına geçti. Ancak tanıtım videosunda elleri kelepçeli şekilde iki polis tarafından götürülürken görülmesi, kısa sürede büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Kylie’nin bu sahnesi, ABD’de süren ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) baskınlarının gündemde olduğu bir dönemde geldiği için birçok kullanıcı tarafından “duyarsız” bulundu. Sosyal medyada binlerce kişi Jenner’ı “gerçeklikten kopuk” olmakla suçladı.

Kimi takipçiler Jenner’ı sadece “ilgi çekmek için krizleri pazarlama aracına çevirmekle” suçlarken, bazıları da tanıtımın bilerek provokatif hazırlandığını savundu.

Bir Reddit kullanıcısı tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Ülke kaynıyor, insanlar zorla gözaltına alınıyor ama Kylie Jenner, kozmetik tanıtımı için kelepçeli pozlar veriyor. Bu hiciv değil, Amerika’nın çürümüşlüğü.”

Bazı kullanıcılar, Jenner’ın kardeşi Kendall Jenner’ın 2017’deki tartışmalı kola reklamını da hatırlattı. O reklamda Kendall, bir protesto sırasında polise kola vererek ortamı sakinleştiriyordu.

Kylie Jenner cephesinden ise henüz konuya dair bir açıklama gelmedi.