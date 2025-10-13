MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kylie Jenner yeni tanıtımıyla olay yarattı! Polisli klip tepki çekti

Kylie Jenner, yeni “King Kylie” koleksiyonu için hazırladığı tanıtımda kelepçeli halde polisler eşliğinde kamera karşısına geçti. Ancak bu sahne, büyük tepki topladı. Sosyal medyada binlerce kişi Jenner’ı “gerçeklikten kopuk” olmakla eleştirdi.

Kylie Jenner yeni tanıtımıyla olay yarattı! Polisli klip tepki çekti
Kubra Akalın

Güzellik imparatoriçesi Kylie Jenner, yeni Kylie Cosmetics tanıtımıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

28 yaşındaki ünlü yıldız, 10 yıl önceki “King Kylie” dönemine gönderme yaptığı yeni koleksiyonu için kamera karşısına geçti. Ancak tanıtım videosunda elleri kelepçeli şekilde iki polis tarafından götürülürken görülmesi, kısa sürede büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Kylie’nin bu sahnesi, ABD’de süren ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) baskınlarının gündemde olduğu bir dönemde geldiği için birçok kullanıcı tarafından “duyarsız” bulundu. Sosyal medyada binlerce kişi Jenner’ı “gerçeklikten kopuk” olmakla suçladı.

Kylie Jenner yeni tanıtımıyla olay yarattı! Polisli klip tepki çekti 1

Kimi takipçiler Jenner’ı sadece “ilgi çekmek için krizleri pazarlama aracına çevirmekle” suçlarken, bazıları da tanıtımın bilerek provokatif hazırlandığını savundu.

Bir Reddit kullanıcısı tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

Kylie Jenner yeni tanıtımıyla olay yarattı! Polisli klip tepki çekti 2

“Ülke kaynıyor, insanlar zorla gözaltına alınıyor ama Kylie Jenner, kozmetik tanıtımı için kelepçeli pozlar veriyor. Bu hiciv değil, Amerika’nın çürümüşlüğü.”

Bazı kullanıcılar, Jenner’ın kardeşi Kendall Jenner’ın 2017’deki tartışmalı kola reklamını da hatırlattı. O reklamda Kendall, bir protesto sırasında polise kola vererek ortamı sakinleştiriyordu.

Kylie Jenner cephesinden ise henüz konuya dair bir açıklama gelmedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Somer Şef'in genç aşkıyla pozları gündemdeydi! O detay dikkat çektSomer Şef'in genç aşkıyla pozları gündemdeydi! O detay dikkat çekt
Model sevgilisinin pozlarına beğeni yağıyor! Şaşırtan hamleModel sevgilisinin pozlarına beğeni yağıyor! Şaşırtan hamle

Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.