La Casa De Papel'in "Tokyo'su hamile! Karnı burnunda pozlar

"La Casa De Papel" dizisinde canlandırdığı "Tokyo" karakteriyle hafızalara kazınan Ursula Corbero geçtiğimiz hafta anne olacağını duyurdu.
Arjantinli oyuncu Chino Darin ile 9 yıllık mutlu bir birlikteliği olan oyuncu şimdilerde hamileliğin tadını çıkarıyor.
ilk bebeklerini beklediklerini sosyal medya hesabından açıklayan Ursula Corbero, paylaşımına "Yapay zeka değil" notunu düştü.
Heyecanı günden güne büyüyen 35 yaşında Ursula Corbero, yeni bir hamilelik fotoğrafını paylaştı.
Bebeğinin cinsiyetini henüz açıklamayan ünlü oyuncunun karnı burnunda pozu büyük ilgi gördü.
