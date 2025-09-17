MAGAZİN

La Casa De Papel'in "Tokyo'su hamile! Karnı burnunda pozlar

"La Casa De Papel" dizisiyle tanınan Ursula Corbero, anne olmak için gün sayıyor. İlk kez anne olmaya hazırlanan ünlü isim, karnı burnunda yeni pozunu paylaştı.

La Casa De Papel'in "Tokyo'su hamile! Karnı burnunda pozlar

"La Casa De Papel" dizisinde canlandırdığı "Tokyo" karakteriyle hafızalara kazınan Ursula Corbero geçtiğimiz hafta anne olacağını duyurdu.

Arjantinli oyuncu Chino Darin ile 9 yıllık mutlu bir birlikteliği olan oyuncu şimdilerde hamileliğin tadını çıkarıyor.

La Casa De Papel in "Tokyo su hamile! Karnı burnunda pozlar 1

ilk bebeklerini beklediklerini sosyal medya hesabından açıklayan Ursula Corbero, paylaşımına "Yapay zeka değil" notunu düştü.

Heyecanı günden güne büyüyen 35 yaşında Ursula Corbero, yeni bir hamilelik fotoğrafını paylaştı.

La Casa De Papel in "Tokyo su hamile! Karnı burnunda pozlar 2

Bebeğinin cinsiyetini henüz açıklamayan ünlü oyuncunun karnı burnunda pozu büyük ilgi gördü.

Ursula Corbero la casa de papel
