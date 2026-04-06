La Casa de Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero anne oldu

La Casa De Papel'de hayat verdiği Tokyo karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu, Úrsula Corberó anne oldu. Güzel oyuncunun pozları sosyal medyada hızla yayıldı.

İspanyol oyuncu Úrsula Corberó ilk bebeğini beklediğini zarif ve sade bir Instagram paylaşımıyla duyurmuştu.



Beyaz saten bir slip elbise içinde doğal ışıltısıyla objektife yansıyan Corberó, fotoğrafın altına yalnızca “Esto no es IA” (“Bu bir yapay zeka değil”) notunu eklemişti.

La Casa de Papel dizisindeki Tokyo rolüyle dünya çapında tanınan oyuncu anne olduğunu da takipçileriyle paylaştı.

Bebeğini emzirdiği anları paylaşan güzel oyuncuya beğeni yağdı.