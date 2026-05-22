Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Yağmur Ünal, Eren Kesimer ve Semiha Bezek gözaltında

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon dalgası başlatıldı. Yağmur Ünal, Eren Kesimer ve Semiha Bezek'in gözaltına alındığı öğrenildi.

Öznur Yaslı İkier

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gelen ihbar, incelenen dijital materyaller ve elde edilen bilgiler neticesinde kamuoyunda ünlü olarak tabir edilen kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilerek operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah saat 07.00'den itibaren İstanbul Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ilçelerinde 24 ve Muğla'da 1 adres olmak üzere 25 adreste, 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında adreslerde arama yapılırken, aralarında Mabel Matiz (Fatih Karaca), Feyza Civelek, Volkan Bahçekapılı, Onur Tuna, Berkay Şahin, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu ve Eda Dora, Hanzade Gürkanlar, Yasemin İkbal'in gözaltına alındığı öğrenildi.

Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın yurt dışında olduğu öğrenilirken, Şarkıcı Tan Taşçı'nın Muğla'da bulunan adresinde polis ekiplerince arama yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Şüpheli Mirgün Sırrı Cabas'ın babasının vefat ettiği, İzmir'den İstanbul'a geleceği öğrenildi. Niran Ünsal'ı Muğla'da yakalama çalışmaları sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında; hakkında gözaltı kararı verilen fakat il ve yurt dışında bulunanlar arasında Serenay Sarıkaya, Tan Taşcı, Yağmur Ünal, Mirgün Sırrı Cabas, Hakan Aydın, Niran Ünsal gibi isimlerin olduğu öğrenildi.

Yağmur Ünal

3 İSİM GÖZALTINA ALINDI

Burak Doğan'ın haberine göre; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu operasyonunda Yağmur Ünal, Eren Kesimer ve Semiha Bezek gözaltına alındı.

Semiha Bezek

