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Reha Muhtar Deniz Uğur için 'Cenazeme gelmesin' demişti! Ölümünün ardından Seren Serengil'i aramış: 'Allah onu affetsin'

Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, 66 yaşında hayatına gözlerini yumdu. Seren Serengil, Muhtar'ın son günlerinde rahatsızlığını kabul etmediğini ve doktora gitmeyi reddettiğini açıkladı. Serengil, Muhtar'ın ölümünün ardından Deniz Uğur ile yaptığı telefon görüşmesini de anlattı.

Reha Muhtar Deniz Uğur için 'Cenazeme gelmesin' demişti! Ölümünün ardından Seren Serengil'i aramış: 'Allah onu affetsin'
Öznur Yaslı İkier

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Reha Muhtar, 66 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Reha Muhtar'ın vefatının ardından Seren Serengil, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi. Muhtar'ın son dönemdeki sağlık durumuna değinen Serengil, ünlü gazetecinin rahatsızlığını kabul etmekte zorlandığını ve tedavi süreçlerini reddettiğini belirtti.

Reha Muhtar Deniz Uğur için Cenazeme gelmesin demişti! Ölümünün ardından Seren Serengil i aramış: Allah onu affetsin 1

"DOKTORA GİTMEYİ ÇOĞU ZAMAN REDDETTİ"

Serengil, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Benim hayatıma girdiği noktada maalesef hem mental hem de bedensel sağlığını yavaş yavaş kaybetmeye başladığı bir süreçti. En büyük savaşı belki de kendisiyleydi. Hastalığını kabul etmek istemedi, doktora gitmeyi çoğu zaman reddetti. Kendi doğrularıyla yaşadı, kendi kurallarıyla mücadele etti ve yine kendi bildiği gibi gitti. Hayatta en çok çocuklarını sevdi, sonra da Beşiktaş’ı. Onun gözlerinde çocukları her şeyden önce gelirdi. Sağlığının bozulduğu dönemlerde çocuklara bakamayacak duruma geldiğinde; bunu ona söyleyen, ben dahil herkese verdiği tepkilerle çevresindekileri üzse de, kimse durumunu bildiğinden ona kalpten kızamadı.

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Reha Muhtar Deniz Uğur için Cenazeme gelmesin demişti! Ölümünün ardından Seren Serengil i aramış: Allah onu affetsin 2

'DENİZ AĞLAYARAK BENİ ARADI'

Ben de zaman zaman onun kızgınlığından nasibimi alanlardan biriydim. Bazen beni de azarladı, bazen kırdı. Durumunu, sağlığının bozukluğunu ve karakteristik yapısını çok iyi bildiğimden hiçbir zaman alınmadım. Çocukların sağlığı ve yararı onun için de her şeyden önemliydi, o yüzden beni zamanla anlayacaktı biliyorum. Bugün Deniz ağlayarak beni aradı, karşılıklı telefonda ağlaştık. "Ne adamdı, hepimize neler yapardı, yine ona kızamazdık... Deniz, insan böyle bir durumda güzel günleri, güzellikleri hatırlıyor, Allah onu affetsin" dedi.

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"ALLAH TÜM GÜNAHLARINI AFFETSİN"

Çünkü ölüm, bütün kırgınlıkların önüne geçen bir sessizlik bırakıyor insana. Bugün bir gazeteci değil sadece; bir baba, bir Beşiktaşlı, bir televizyon efsanesi ve hayatımıza iz bırakmış bir insan uğurlanıyor. Allah tüm günahlarını affetsin. Çocuklarına sabır, onu sevenlere güç diliyorum. Ve sana da hakkımı helal ediyorum Reha Muhtar.

Reha Muhtar Deniz Uğur için Cenazeme gelmesin demişti! Ölümünün ardından Seren Serengil i aramış: Allah onu affetsin 3

Reha Muhtar, 2001-2003 yılları arasında şarkıcı Nilüfer ile birlikteydi. İki ünlü isim, kızları Ayşe Nazlı Yumlu'yu 4 aylıkken evlat edinmişti. Muhtar, 2008-2010 yılları arasında ise oyuncu Deniz Uğur ile hayatını birleştirdi. Usta gazetecinin bu ilişkisinden Mina ve Poyraz adında iki çocuğu bulunuyor.

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Deniz Uğur Seren Serengil Reha Muhtar
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