Sevdiğim Sensin bu akşam kaçta, bitiyor mu? Heyecan dorukta

Star TV'nin sevilen dizisi "Sevdiğim Sensin" fenomen yapımlar arasında bu sezon yerini aldı. Reytinglerde fark yaratan Sevdiğim Sensin sezon finali ne zaman, bu akşam kaçta ekrana gelecek?

Perşembe akşamları izleyici karşısına çıkan diziden gelen fragmanlar heyecanlandırdı. Başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı dizinin sezon finali detayları merak ediliyor.

SEVDİĞİM SENSİN KAÇTA?

Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta’nın oturduğu, Ay Yapım imzalı dizi, sezon finaliyle 4 Haziran Perşembe akşamı Star’da ekrana gelecek. Dizi 20.00'de ekrana gelecek.

SEVDİĞİM SENSİN FRAGMAN

Dicle yıllardır hasretini çektiği ablasının kim olduğunu sonunda öğrenir ama geçmişini hatırlamayan Feride’nin hafızası, Dicle için büyük bir engeldir. En önemlisi de Feride’nin geçmişine karşı mesafeli tavrı Dicle için yıkılması zor bir duvardır.

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Bir yandan da geçmişiyle ilgili önemli bir bilgiye ulaşan Feride; ona bunu yapanlardan başka şeyler de öğrenir. Ortada kurtarılması gereken başka hayatlar da vardır. Dicle, Erkan ve Tahir ona bu yolculukta yardım ederken aslında büyük bir tehlikeyi de göze alırlar. Günün sonunda hiç beklenmedik bir isim onları kurtarır.

Nilüfer ve Civan ise herkesten gizli kurdukları hayalin bedeliyle yüzleşir. Aşkları için ilk kez aynı hayali kuran ikiliyi, dünyalarının farklılığı ayırma noktasına getirir.

Gün sonunda Feride’nin hafızasını kazanması için; Dicle, Erkan, Feride ve Civan köye giderler. Öte yandan Erkan ve Dicle ilk kez birbirlerine korkmadan yaklaşır. Ferman ise sürpriz birinden öğrendiği gerçekle yarım kalan hesabını bitirmek için köye gider ama bu sefer karşısında duracak kişi hiç hesap etmediği biridir.