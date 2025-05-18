Leonardo DiCaprio’nun sevgilisi Vittoria Ceretti ve Theo James'ten olay yaratan reklam pozları

Leonardo DiCaprio’nun sevgilisi Vittoria Ceretti, dünyaca ünlü moda devi Dolce & Gabbana’nın yeni kampanyasında, “The White Lotus” dizisinin yıldızı Theo James ile kamera karşısına geçti. İkili, markanın ikonik Light Blue parfüm serisinin 25. yıl dönümüne özel hazırladığı tanıtım filminde başrolleri paylaştı.

Daily Mail’in haberine göre, geçen yıl Capri’de çekimleri gerçekleşen kampanya, o dönemden beri moda dünyasında büyük merak uyandırmıştı.

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26 yaşındaki model Vittoria Ceretti, tanıtım filminde üçgen üstlü beyaz bikinisiyle göz kamaştırdı. Islak ve geriye taranmış koyu renk saçları, dikkatleri çarpıcı mavi gözlerine yöneltirken; zarif fiziği ve doğal güzelliğiyle sosyal medyada gündem oldu.

40 yaşındaki İngiliz oyuncu Theo James ise kampanyada dar beyaz mayo ile yer alarak fit vücudunu sergiledi ve Ceretti ile birlikte kamera karşısında oldukça etkileyici bir uyum yakaladı.

Bu yeni kampanya, 2007 yılında David Gandy ve Anna Jagodzinska’nın rol aldığı ikonik Light Blue Pour Homme reklamına bir saygı duruşu niteliği taşıyor. 25. yılını kutlayan parfüm serisi, Akdeniz esintileri ve cesur görselleriyle yeniden moda gündeminde zirveye yerleşti.