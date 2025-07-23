MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Leyla dizisinin yıldızı Cemre Baysel şezlongta poz verdi! "Ayrılık yaradı"

Haftalardır yayınlanacağı söylendiği halde ekrana gelmeyen Leyla dizisinin yıldızı Cemre Baysel sezon yorgunluğunu tatilde atıyor. Aytaç Şaşmaz ile de ayrılan güzel oyuncudan yaz pozu geldi.

Leyla dizisinin yıldızı Cemre Baysel şezlongta poz verdi! "Ayrılık yaradı"
Kubra Akalın

'Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..' dizisiyle adından söz ettiren Cemre Baysel, dizisi final kararı alınca soluğu tatilde aldı. Dizisi haftalardır yayın akışından son anda çıkarılan ve son bölümü yayınlanmayan Cemre Baysel bu durumu çok da umursamıyor.

Özel hayatıyla da gündeme gelen Baysel son olarak Aytaç Şaşmaz ile haziran ayında yollarını ayırmıştı.

Leyla dizisinin yıldızı Cemre Baysel şezlongta poz verdi! "Ayrılık yaradı" 1

Geçtiğimiz günlerde birbirlerinin fotoğraflarını sosyal medyadan silen çiftten Cemre Baysel'in keyfi yerinde.

Leyla dizisinin yıldızı Cemre Baysel şezlongta poz verdi! "Ayrılık yaradı" 2

Şu sıralar tatilde olan Baysel siyah beyaz mayosuyla şezlonga sere serpe uzandı ve poz verdi.

Sosyal medyada güzelliğine övgü alan Baysel'e "Ayrılık yaradı", "Aytaç çıldırıyordur", "Şimdi Aytaç düşünsün" yorumları geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ablasını görenler çok şaşırdı! O da oyuncuymuş...Ablasını görenler çok şaşırdı! O da oyuncuymuş...
Üniversiten mezun oldu! Son halini annesi paylaştıÜniversiten mezun oldu! Son halini annesi paylaştı

Anahtar Kelimeler:
Cemre Baysel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da tornavidalı dehşet! Başına defalarca vurdu

İstanbul'da tornavidalı dehşet! Başına defalarca vurdu

Beşiktaş'tan Kerem Aktürkoğlu bombası! Transfer olmayı resmen kabul etti

Beşiktaş'tan Kerem Aktürkoğlu bombası! Transfer olmayı resmen kabul etti

Dünyayı tedirgin eden açıklama: "Harekat yeniden başlayabilir"

Dünyayı tedirgin eden açıklama: "Harekat yeniden başlayabilir"

Orman yangınlarıyla ilgili 23 şüpheli gözaltına alındı!

Orman yangınlarıyla ilgili 23 şüpheli gözaltına alındı!

Bungalov skandalında yeni detaylar! Telefon katırlarına yansıdı

Bungalov skandalında yeni detaylar! Telefon katırlarına yansıdı

Yer İstanbul… Dayak yiyen kadını kurtarmaya çalıştı silahla vuruldu!

Yer İstanbul… Dayak yiyen kadını kurtarmaya çalıştı silahla vuruldu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.