Leyla dizisinin yıldızı Cemre Baysel şezlongta poz verdi! "Ayrılık yaradı"

'Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..' dizisiyle adından söz ettiren Cemre Baysel, dizisi final kararı alınca soluğu tatilde aldı. Dizisi haftalardır yayın akışından son anda çıkarılan ve son bölümü yayınlanmayan Cemre Baysel bu durumu çok da umursamıyor.

Özel hayatıyla da gündeme gelen Baysel son olarak Aytaç Şaşmaz ile haziran ayında yollarını ayırmıştı.

Geçtiğimiz günlerde birbirlerinin fotoğraflarını sosyal medyadan silen çiftten Cemre Baysel'in keyfi yerinde.

Şu sıralar tatilde olan Baysel siyah beyaz mayosuyla şezlonga sere serpe uzandı ve poz verdi.

Sosyal medyada güzelliğine övgü alan Baysel'e "Ayrılık yaradı", "Aytaç çıldırıyordur", "Şimdi Aytaç düşünsün" yorumları geldi.