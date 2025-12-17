MAGAZİN

Liste uzadıkça uzuyor... Bir dizi daha başlamadan ertelendi!

Yeni yıl için dizi çalışmaları başladı ancak projeler, artan maliyetler ve kanalların düşük bütçe vermesi sebebi ile daha başlamadan ya iptal ediliyor ya da erteleniyor. Atv, Now Tv ve Kanal D'nin ardından bir dizinin daha ertelendiği ortaya çıktı.

Öznur Yaslı İkier

2026 yılı için hazırlanan dizilerden peş peşe iptal haberleri gelmeye devam ediyor. Artan maliyetler ve kanalların düşük bütçesi yeni projeleri etkiliyor.

NGM’nin Atv için hazırladığı yapımda Ekin Koç ve İlayda Alişan’ın adının geçtiği 'Serseri Aşıklar' dizisi ve O3 Medya’nın yine Atv’ye sunduğu “Hayatın Benim” dizisinin cast'ı henüz belli olmadan rafa kalkmıştı.

Daha sonra Gold Film’in Now Tv için hazırladığı 'Ülker Abla' dizisinin de iptal edildiği öğrenilmişti.

BİR DİZİ DAHA ERTELENDİ

Kanal D için çekilmesi planlanan Süreç Film imzalı Haysiyet dizisinin de başlamadan ertelendiği ortaya çıkmıştı. Bir erteleme haberi daha NTC Medya'dan geldi.

Liste uzadıkça uzuyor... Bir dizi daha başlamadan ertelendi! 2

Kızılcık Şerbeti’nin senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme alacağı “Anne Yarısı” dizisi başlamadan ertelendi. Hülya Bilban’ın yöneteceği dizinin Kapadokya’da çekilmesi planlanıyordu.

