Lost'un yıldızı oyunculuğu bıraktı! 8 haneli borcu ödemek için...

Lost'ta Boone Carlyle karakterine hayat vererek hafızalara kazınan Ian Somerhalder, kariyerinin zirvesindeyken oyunculuğu bıraktı. Ian Somerhalder, kariyerinin zirvesindeyken yaşadığı ekonomik çöküşü ilk kez bu kadar açık anlattı.

47 yaşındaki oyuncu, E! News’e yaptığı açıklamada, “Sekiz haneli bir borç batağından çıkmamız gerekiyordu. Bu gerçekten tırmanması çok zor bir çukurdu” ifadelerini kullandı. Başarılı oyuncu, özellikle The Vampire Diaries döneminde büyük gelir elde etmesine rağmen, yaptığı finansal garantilerin kendisini zor durumda bıraktığını ifade etti.

Ian Somerhalder, oyunculuğu bıraktıktan sonra yaptığı iş girişimlerinin büyük bir mali felakete dönüştüğünü söyledi. Ünlü oyuncu, “Oyunculuğu yedi yıl önce bıraktım. Yanlış yönetilen bir iş nedeniyle finansal bir çöküş yaşadık ve dolandırıcılık da eklenince eşimle birlikte büyük bir borcun içine girdik” dedi.

Ian Somerhalder ve eşi Nikki Reed’in, yaşadıkları mali kriz nedeniyle evlerini, tablolarını, arabalarını ve lüks saat koleksiyonlarını satmak zorunda kaldığı ortaya çıktı.