Lost'un yıldızı oyunculuğu bıraktı! 8 haneli borcu ödemek için...

"Lost", "Vampir Günlükleri" gibi yapımlarla şöhreti yakalayan ve kariyerinin zirvesinde oyunculuğu bırakan Ian Somerhalder borca battı. Oyuncu 8 haneli borçtan nasıl çıktıklarını açıkladı.

Lost'ta Boone Carlyle karakterine hayat vererek hafızalara kazınan Ian Somerhalder, kariyerinin zirvesindeyken oyunculuğu bıraktı. Ian Somerhalder, kariyerinin zirvesindeyken yaşadığı ekonomik çöküşü ilk kez bu kadar açık anlattı.

47 yaşındaki oyuncu, E! News’e yaptığı açıklamada, “Sekiz haneli bir borç batağından çıkmamız gerekiyordu. Bu gerçekten tırmanması çok zor bir çukurdu” ifadelerini kullandı. Başarılı oyuncu, özellikle The Vampire Diaries döneminde büyük gelir elde etmesine rağmen, yaptığı finansal garantilerin kendisini zor durumda bıraktığını ifade etti.

Ian Somerhalder, oyunculuğu bıraktıktan sonra yaptığı iş girişimlerinin büyük bir mali felakete dönüştüğünü söyledi. Ünlü oyuncu, “Oyunculuğu yedi yıl önce bıraktım. Yanlış yönetilen bir iş nedeniyle finansal bir çöküş yaşadık ve dolandırıcılık da eklenince eşimle birlikte büyük bir borcun içine girdik” dedi.

Ian Somerhalder ve eşi Nikki Reed’in, yaşadıkları mali kriz nedeniyle evlerini, tablolarını, arabalarını ve lüks saat koleksiyonlarını satmak zorunda kaldığı ortaya çıktı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Civan ve Nilüfer öpüştü! Sosyal medya yıkıldıCivan ve Nilüfer öpüştü! Sosyal medya yıkıldı
Türkiye'yi terk ettiği konuşuluyordu! Oradan paylaştıTürkiye'yi terk ettiği konuşuluyordu! Oradan paylaştı

En Çok Okunan Haberler
Yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 31 yaralı var

Yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 31 yaralı var

CHP, Arif Kocabıyık'ın parti üyelik işlemlerini durdurdu

CHP, Arif Kocabıyık'ın parti üyelik işlemlerini durdurdu

Arda Turanlı Shakhtar Donetsk'e Crystal Palace'dan 22.saniye şoku

Arda Turanlı Shakhtar Donetsk'e Crystal Palace'dan 22.saniye şoku

Başrolü değişmişti! Final kararı geldi

Başrolü değişmişti! Final kararı geldi

Vatandaşlar dikkat! Telefonlara gelen mesajlarla ilgili KGM'den açıklama

Vatandaşlar dikkat! Telefonlara gelen mesajlarla ilgili KGM'den açıklama

Kapı önüne bırakılıyor: Bedeli ağır 'İcra ve para cezası'

Kapı önüne bırakılıyor: Bedeli ağır 'İcra ve para cezası'

