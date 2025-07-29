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Love Island'da yatak sahnesi krizi! İzleyicileri ayağa kaldıran anlar...

Aşk Adası'nda (Love Island) tansiyon yükseliyor! Megan Moore ve Dejon Noel-Williams çiftinin kamera karşısında sınır tanımayan yakınlaşmaları, izleyicilerin tepkisini çekti.

Love Island'da yatak sahnesi krizi! İzleyicileri ayağa kaldıran anlar...
Kubra Akalın

İngiltere'nin en çok izlenen yapımlarından Aşk Adası sınırları zorlamaya devam ediyor.

İngiltere'de büyük ilgiyle takip edilen Love Island (Aşk Adası) programında, Megan ve Dejon çifti gece yarısı yaşanan bir sahneyle gündeme oturdu.

Programın son bölümünde çiftin yorgan altındaki hareketleri sosyal medyada fırtına estirdi.

Love Island da yatak sahnesi krizi! İzleyicileri ayağa kaldıran anlar... 1

İzleyiciler, rahatsız edici buldukları bu anlar için yayıncı kuruluşa tepkilerini dile getirirken, bazı kullanıcılar doğrudan İngiltere medya denetim kurulu Ofcom’a şikâyet tehdidinde bulundu.

Sosyal medyada birçok kullanıcı, “ITV bu görüntüler için uyarı koymalıydı”, “Gözlerim yandı, gecem mahvoldu” gibi yorumlarla tepkisini gösterdi. Hatta bir izleyici, “Meg ve Dejon’un o sahnesini izledikten sonra Ofcom’a şikâyet dilekçemi hazırlıyorum” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Love Island aşk adası
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