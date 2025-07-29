Love Island'da yatak sahnesi krizi! İzleyicileri ayağa kaldıran anlar...

İngiltere'nin en çok izlenen yapımlarından Aşk Adası sınırları zorlamaya devam ediyor.

İngiltere'de büyük ilgiyle takip edilen Love Island (Aşk Adası) programında, Megan ve Dejon çifti gece yarısı yaşanan bir sahneyle gündeme oturdu.

Programın son bölümünde çiftin yorgan altındaki hareketleri sosyal medyada fırtına estirdi.

İzleyiciler, rahatsız edici buldukları bu anlar için yayıncı kuruluşa tepkilerini dile getirirken, bazı kullanıcılar doğrudan İngiltere medya denetim kurulu Ofcom’a şikâyet tehdidinde bulundu.

Sosyal medyada birçok kullanıcı, “ITV bu görüntüler için uyarı koymalıydı”, “Gözlerim yandı, gecem mahvoldu” gibi yorumlarla tepkisini gösterdi. Hatta bir izleyici, “Meg ve Dejon’un o sahnesini izledikten sonra Ofcom’a şikâyet dilekçemi hazırlıyorum” ifadelerini kullandı.