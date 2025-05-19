Lucas Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı! Aradığı mutluluğu onda buldu

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden biri olan Lucas Torreira, özel hayatıyla dikkat çekiyor. Devrim Özkan ile ilişkilerine geçtiğimiz ağustos ayında ikinci bir şans veren çiftin evlilik yolunda olduğu öne sürülmüştü.

Ancak ikilinin mutluluğu uzun sürmemiş ve Özkan ile Torreira ilişkilerini noktalamıştı.

Devrim Özkan ile ilişkisini sonlandıran Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, Nişantaşı’nda bir kadınla görüntülenmişti. O kadının Fransız moda tasarımcısı Essin Baris olduğu ortaya çıkmıştı.

Galatasaray’ın 2024-2025 Süper Lig şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından düzenlenen kutlamalarda, Torreira ile Baris yeniden birlikte görüntülendi.

İkilinin yakın halleri dikkat çekerken, şampiyonluk sevinci adeta aşklarını da gözler önüne serdi.

Essin Baris, Galatasaray’ın şampiyonluk maçını statta izledi ve o anlara dair kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

YORUM YAĞDI

Tribünden yaptığı bu paylaşımlar ve kutlamalarda Torreira ile verdiği samimi pozlar, “Aşk, şampiyonlukla ortaya çıktı” yorumlarına neden oldu.