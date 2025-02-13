MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Lüks villası yüzünden davalık oldu! Ajda Pekkan'ı komşuları şikayet etti! Yıllar önce satın almıştı

Lüks villası yüzünden davalık oldu! Ajda Pekkan'ı komşuları şikayet etti! Yıllar önce satın almıştı

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
13.02.2025 18:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süperstar Ajda Pekkan, yıllar önce Bodrum'dan satın aldığı lüks villası yüzünden davalık oldu. 4 katlı, 6 oda, 2 salon, havuz ve spa bulunan villada aylardır tadilat yapan Pekkan'ı komşuları şikayet etti.

Lüks villası yüzünden davalık oldu! Ajda Pekkan'ı komşuları şikayet etti! Yıllar önce satın almıştı

Şarkıları, sahne tarzı ve lüks yaşamıyla adından söz ettiren süperstar Ajda Pekkan'ın 3 yıl önce Bodrum Çamlıkköy'de 2,5 milyon euroya satın aldığı villası nedeniyle başı şu sıralar dertte.

81283-ajda-pekkan-anne-olmak-ici

4 katlı, 6 oda, 2 salon, havuz ve spa bulunan villada değişiklik yapmak isteyen Peekan, geçtiğimiz Temmuz ayında evini tadilata sokmuştu. Aylardır süren villanın tadilatı bitmeyince komşuları isyan etti.

ajda-pekkan-780x470.jpg

DAVALIK OLDU!

Gel Konuşalım programına katılan gazeteci Mehmet Üstündağ, Ajda Pekkan ve site yönetiminin davalık olduğunu belirtti. Üstündağ, "Ajda Pekkan 3 yıl önce Bodrum'dan ev almıştı. Pandemi döneminde orada çok zaman geçiriyordu. Site yönetimiyle çok büyük sıkıntılar yaşıyormuş." dedi.

67adf15b041387c18cbc8011

"Bitmek bilmeyen bir tadilat varmış. Site yönetimi de dava açmış. Sesten ve gelen giden kamyonlardan dolayı çok rahatsız olmuşlar. Ajda Pekkan hakkında daha önce '2,5 milyona aldığı ev için 1,5 milyonluk tadilat yaptırıyor' diye haberler bile çıkmıştı." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Ajda Pekkan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yüksek yargıda 'Hakan Şükür' önlemi: Yeni yasa geliyor

Yüksek yargıda 'Hakan Şükür' önlemi: Yeni yasa geliyor

Dünyayı sarsan sözler Erdoğan'a soruldu: "Tehdit çok büyük" deyip rest çekti

Dünyayı sarsan sözler Erdoğan'a soruldu: "Tehdit çok büyük" deyip rest çekti

Hastane randevuları için yeni karar! Haftada 1 saat olacak

Hastane randevuları için yeni karar! Haftada 1 saat olacak

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi netleşti! Yerli mi, yabancı mı? İşte resmi açıklama...

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi netleşti! Yerli mi, yabancı mı? İşte resmi açıklama...

Tolga Karel'den sert sözler! "Ağzını burnunu kıracaktım"

Tolga Karel'den sert sözler! "Ağzını burnunu kıracaktım"

Krediyle ev almak için gereken aylık geliri açıkladı!

Krediyle ev almak için gereken aylık geliri açıkladı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.