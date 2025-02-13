Lüks villası yüzünden davalık oldu! Ajda Pekkan'ı komşuları şikayet etti! Yıllar önce satın almıştı

Şarkıları, sahne tarzı ve lüks yaşamıyla adından söz ettiren süperstar Ajda Pekkan'ın 3 yıl önce Bodrum Çamlıkköy'de 2,5 milyon euroya satın aldığı villası nedeniyle başı şu sıralar dertte.

4 katlı, 6 oda, 2 salon, havuz ve spa bulunan villada değişiklik yapmak isteyen Peekan, geçtiğimiz Temmuz ayında evini tadilata sokmuştu. Aylardır süren villanın tadilatı bitmeyince komşuları isyan etti.

DAVALIK OLDU!

Gel Konuşalım programına katılan gazeteci Mehmet Üstündağ, Ajda Pekkan ve site yönetiminin davalık olduğunu belirtti. Üstündağ, "Ajda Pekkan 3 yıl önce Bodrum'dan ev almıştı. Pandemi döneminde orada çok zaman geçiriyordu. Site yönetimiyle çok büyük sıkıntılar yaşıyormuş." dedi.

"Bitmek bilmeyen bir tadilat varmış. Site yönetimi de dava açmış. Sesten ve gelen giden kamyonlardan dolayı çok rahatsız olmuşlar. Ajda Pekkan hakkında daha önce '2,5 milyona aldığı ev için 1,5 milyonluk tadilat yaptırıyor' diye haberler bile çıkmıştı." ifadelerini kullandı.