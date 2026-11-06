Lüks villayı erken tahliye etti ortalık karıştı! Icardi'ye haciz şoku

Ünlü futbolcu Mauro Icardi, geçtiğimiz yıl Göktürk'te bir villa kiralamıştı. Evin yıllık kirası 504 bin dolar yani yaklaşık 23 milyon 330 bin liraydı. Ancak Icardi bir yıllık sözleşmenin bitmesine 4 ay kala evi tahliye etti.

Bunun üzerine ev sahibi şirket, kalan dört aylık kira bedeli olan 8 milyon lirayı da ödemesini talep etti. Ünlü yıldız olumsuz cevap verince, şirket icraya başvurdu.

Günaydın'dan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, Arjantinli yıldız ise icraya itiraz etti. Evi kiraya veren şirket, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tutarak itirazın iptali için dava açtı.

'YURTDIŞINA ÇIKACAK!'

Taraflar arasındaki dava süreci devam ederken sıcak bir gelişme daha yaşandı. Galatasaray'ın sözleşmesini uzatmaması üzerine İcardi'nin yurtdışına çıkma ihtimalinden dolayı ihtiyati haciz talebinde bulunuldu.

İHTİYATİ HACİZ TALEBİ

Ev sahibi şirketin İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesine sunduğu dilekçede, villanın İcardi tarafından hasarlı bırakıldığı, transfer döneminin bitmesiyle oyuncunun yurtdışına çıkacağı belirtildi.

Haklı alacakları alma durumlarına istinaden oyuncunun mal varlığına ihtiyati haciz talebinde bulunulması talep edildi. Ancak talep mahkeme tarafından reddedildi.