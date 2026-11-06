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Lüks villayı erken tahliye etti ortalık karıştı! Icardi'ye haciz şoku

Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi, Göktürk'teki lüks villasını 4 ay erken tahliye edip 8 milyon lira borcunu ödemediği gerekçesiyle ev sahibiyle mahkemelik olmuştu. Icardi, eski ev sahibiyle bir kez daha mahkemelik oldu.

Lüks villayı erken tahliye etti ortalık karıştı! Icardi'ye haciz şoku
Öznur Yaslı İkier

Ünlü futbolcu Mauro Icardi, geçtiğimiz yıl Göktürk'te bir villa kiralamıştı. Evin yıllık kirası 504 bin dolar yani yaklaşık 23 milyon 330 bin liraydı. Ancak Icardi bir yıllık sözleşmenin bitmesine 4 ay kala evi tahliye etti.

Lüks villayı erken tahliye etti ortalık karıştı! Icardi ye haciz şoku 1

Bunun üzerine ev sahibi şirket, kalan dört aylık kira bedeli olan 8 milyon lirayı da ödemesini talep etti. Ünlü yıldız olumsuz cevap verince, şirket icraya başvurdu.

Günaydın'dan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, Arjantinli yıldız ise icraya itiraz etti. Evi kiraya veren şirket, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tutarak itirazın iptali için dava açtı.

Lüks villayı erken tahliye etti ortalık karıştı! Icardi ye haciz şoku 2

'YURTDIŞINA ÇIKACAK!'

Taraflar arasındaki dava süreci devam ederken sıcak bir gelişme daha yaşandı. Galatasaray'ın sözleşmesini uzatmaması üzerine İcardi'nin yurtdışına çıkma ihtimalinden dolayı ihtiyati haciz talebinde bulunuldu.

Lüks villayı erken tahliye etti ortalık karıştı! Icardi ye haciz şoku 3

İHTİYATİ HACİZ TALEBİ

Ev sahibi şirketin İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesine sunduğu dilekçede, villanın İcardi tarafından hasarlı bırakıldığı, transfer döneminin bitmesiyle oyuncunun yurtdışına çıkacağı belirtildi.

Haklı alacakları alma durumlarına istinaden oyuncunun mal varlığına ihtiyati haciz talebinde bulunulması talep edildi. Ancak talep mahkeme tarafından reddedildi.

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Anahtar Kelimeler:
icardi
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