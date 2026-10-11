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Lvbel C5 için mahkeme kararını verdi: Tutuklama yerine 'edebiyat eğitimi' şartı

Lvbel C5'e şarkı sözlerinden dolayı açılan soruşturmada savcılık tutuklama talep etti. Tutuklama talebini reddeden Sulh Ceza Hakimi, Türk Edebiyatına ilişkin eğitime devam konularında adli kontrol tedbirlerine uymak şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.

Lvbel C5 için mahkeme kararını verdi: Tutuklama yerine 'edebiyat eğitimi' şartı

Lvbel C5 sahne adıyla tanına Süleyman Burak Bodur'a şarkı sözlerinden dolayı soruşturma açıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Lvbel C5, İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkta ifade veren rapçi, CİMER şikayetlerini öğrendikten sonra şarkıyı tüm dijital platformlardan kaldırdığını söyledi.

Şarkıda geçen şiddet içerikli ifadeler sorulduğunda ise rapçi "Ben hayal kurarak şarkı sözlerini yazıyorum. Bu sözlerde özel bir kastım yoktur. Şiddet içeren bir durum söz konusu değildir, tamamen gençlere yönelik hayali sözlerdir" dedi.

Lvbel C5 için mahkeme kararını verdi: Tutuklama yerine edebiyat eğitimi şartı 1

Lvbel C5 'Suç işlemeye alenen tahrik' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Dosyadaki delil durumunu ve şüphelinin kaçma şüphesinin bulunmayışını değerlendiren hakimlik, tutuklama tedbirinin orantısız olacağına kanaat getirerek tutuklama talebini reddetti.
Lvbel C5 için mahkeme kararını verdi: Tutuklama yerine edebiyat eğitimi şartı 2

EDEBİYAT EĞİTİMİ ŞARTI

Mahkeme, ünlü rapçiye verilmesi alışılagelmiş adli kontrol kararlarının dışına çıkarak "kitap okuma / edebiyat eğitimi" şartı koştu.

Rapçi hakkında, yurt dışına çıkış yasağı, haftanın Pazartesi ve Çarşamba günleri karakola giderek imza atma ve Türk Edebiyatına ilişkin eğitime devam konularında adli kontrol tedbirlerine uymak şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.

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Lvbel C5
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