Lvbel C5 kimdir, gerçek adı ne, kaç yaşında? Lvbel C5 neden tutuklandı?

Havhav şarkısıyla tanınan Lvbel C5 hakkındaki iddialar sonrası hayatı merak edildi. Timur Soykan'ın haberindeki iddialarla gündeme gelen Lvbel C5 araştırılıyor. Peki Lvbel C5 kimdir, neden tutuklandı?

LVBEL C5 KİMDİR, GERÇEK ADI NE?

Türk rap müziğinin son yıllardaki en dikkat çeken isimlerinden biri olan Lvbel C5, gerçek adıyla Süleyman Burak Bodur, 20 Nisan 2001’de Sakarya’da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren müzikle iç içe büyüyen Bodur’un babası profesyonel bir perküsyonisttir.

Lvbel C5, sahne adını İngilizce "label" (etiket) kelimesinden ve enerjiyi simgeleyen “C5” ibaresinden esinlenerek oluşturmuştur.

LVBEL C5 NEDEN TUTUKLANDI?

2025 yılı Mayıs ayında Lvbel C5, hakkında çıkan tutuklanma haberleriyle gündeme bomba gibi düştü. 5 Mayıs 2025 akşam saatlerinde, bazı şarkı sözlerinde “uyuşturucu kullanımını özendirme” suçu işlediği iddiasıyla Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ifade vermeye çağrıldı.



İfadesinin ardından Gebze Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen Süleyman Burak Bodur, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Rapçi kısa süre sonra ise tahliye oldu.