Lvbel C5 konserinde korkutan kaza! Hayranının kalçası alev aldı

Dün akşam Lvbel C5'in İstanbul'da verdiği konserde sahneye atlamaya çalışan hayranpanik yarattı. Sahneye atlamaya çalışırken kalçası yanan hayranına güvenlik ekibi müdahale etti.

Lvbel C5 konserinde korkutan kaza! Hayranının kalçası alev aldı

"Havhavhav" şarkısıyla tanınan Lvbel C5 İstanbul'da konser verdi. Uzun kuyrukların oluştuğu konser görüntüleri sosyal medyada konuşuldu.

“Live in Arena” konserinde binlerce kişiye performans sergileyen rapçinin hayranlarından bazıları ise sahneye çıkmak için çabaladı.

Lvbel C5 konserinde korkutan kaza! Hayranının kalçası alev aldı 1

Dün akşam Lvbel C5’in İstanbul’da verdiği konserde sahneye atlamaya çalışan hayranı panik yarattı. PopBizde'nin yayınladığı görüntülerde; sahneye atlamaya çalışırken kalçası yanan hayrana güvenlik ekibi müdahale etti.

Lvbel C5 konserinde korkutan kaza! Hayranının kalçası alev aldı 2

Öte yandan Lvbel C5’in konserde ceketini fırlatması üzerine, hayranları ceketten bir parça alabilmek için birbirine girdi. O anlarda sosyal medyada şaşkınlık yarattı.

Lvbel C5
