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İnci Taneleri'nin Dilber'iydi! Hazar Ergüçlü tatil pozlarıyla dikkat çekti

İnci Taneleri'ndeki "Dilber" karakteriyle adından söz ettiren Hazar Ergüçlü şimdilerde tatilin keyfini sürüyor. Sezonun yorgunluğunu atmaya çalışan ünlü isim peş peşe paylaştığı karelerle beğeni topladı.

İnci Taneleri'nin Dilber'iydi! Hazar Ergüçlü tatil pozlarıyla dikkat çekti
Öznur Yaslı İkier

Kanal D'nin 51. bölümüyle ekranlara veda eden dizisi İnci Taneleri'nde hayat verdiği "Dilber" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hazar Ergüçlü şimdilerde tatil modunu açtı.

İnci Taneleri nin Dilber iydi! Hazar Ergüçlü tatil pozlarıyla dikkat çekti 1

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü oyuncu, tatilden peş peşe paylaştığı karelerle kısa sürede beğeni topladı.

İnci Taneleri nin Dilber iydi! Hazar Ergüçlü tatil pozlarıyla dikkat çekti 2

Islak saçları, beyaz bikinisi ve kahverengi takımıyla kamera karşısına geçen Hazar Ergüçlü'nün paylaşımları ilgi gördü.

İnci Taneleri nin Dilber iydi! Hazar Ergüçlü tatil pozlarıyla dikkat çekti 3

YORUM YAĞDI
Hazar Ergüçlü'nün peş peşe paylaştığı kareler yorum yağmuruna da tutuldu. Ünlü isme; 'seni özledik', 'her halinle güzelsin', 'çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

İnci Taneleri nin Dilber iydi! Hazar Ergüçlü tatil pozlarıyla dikkat çekti 4

İnci Taneleri nin Dilber iydi! Hazar Ergüçlü tatil pozlarıyla dikkat çekti 5

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Anahtar Kelimeler:
Hazar Ergüçlü İnci Taneleri
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