İnci Taneleri'nin Dilber'iydi! Hazar Ergüçlü tatil pozlarıyla dikkat çekti

Kanal D'nin 51. bölümüyle ekranlara veda eden dizisi İnci Taneleri'nde hayat verdiği "Dilber" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hazar Ergüçlü şimdilerde tatil modunu açtı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü oyuncu, tatilden peş peşe paylaştığı karelerle kısa sürede beğeni topladı.

Islak saçları, beyaz bikinisi ve kahverengi takımıyla kamera karşısına geçen Hazar Ergüçlü'nün paylaşımları ilgi gördü.

YORUM YAĞDI

Hazar Ergüçlü'nün peş peşe paylaştığı kareler yorum yağmuruna da tutuldu. Ünlü isme; 'seni özledik', 'her halinle güzelsin', 'çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.