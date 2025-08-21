MAGAZİN

Madonna'dan doğum günü pozları! Kızı Lourdes Leon’un açılan göğsünü de paylaşınca...

Madonna 67. yaş gününü yakınlarıyla kutladı. Kutlamadan pozlarını paylaşan Madonna kızının açılan elbisesini de fark etmeden paylaştı. Ünlü şarkıcının paylaşımına yorum yağdı: “Bu kareyi nasıl fark etmedin?"

Kubra Akalın

Pop müziğin kraliçesi Madonna, 67. yaş gününü İtalya’da görkemli bir partiyle kutladı. Ancak kutlamadan paylaştığı kareler arasında, kızı Lourdes Leon’un yaşadığı talihsiz elbise kazası sosyal medyada olay yarattı.

Instagram’dan kutlama fotoğraflarını paylaşan Madonna, Toskana’daki lüks villada gerçekleşen doğum günü için, “Hâlâ Ağustos, hâlâ benim doğum günüm! Katıldığınız için teşekkürler” notunu düştü.

Kutlamada Lourdes, 25 yaşındaki Rocco Ritchie ve 19 yaşındaki Mercy James ile birlikte annelerinin yanında yer aldı.

Madonna'nın paylaştığı karelerde bir tanesi öne çıktı.

Geceye damga vuran karede Madonna, kızının omzuna sarılırken elbisenin yakasını istemeden aşağı çekti. Elbisenin göğüs kısmı açıldı ve genç kadının neyse ki göğsünde 'göğüs ucu kapatıcı' vardı.

Ancak sosyal medyada Madonna'ya “Bu kareyi nasıl fark etmedin?" yorumları yağdı.

