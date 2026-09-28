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Madonna'nın sahne performansı şaşırttı! Kafası karıştı

Madonna, 2026 MTV VMAs gecesinde hem performansıyla hem de ödül konuşmasıyla gündeme geldi. Charli XCX ve Troye Sivan ile ödülünü almak için sahneye çıkan 68 yaşındaki yıldızın “Bu ödül ne içindi?” sözleri sosyal medyada dikkat çekti.

Madonna'nın sahne performansı şaşırttı! Kafası karıştı

Madonna, 2026 MTV Video Müzik Ödülleri (VMAs) gecesinde hem sahne performansı hem de ödül konuşmasıyla sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. 68 yaşındaki yıldızın, ödülü almak için sahneye çıktığında "Bu ödül ne içindi tam emin değilim" sözleri izleyicileri şaşırttı.

Madonna nın sahne performansı şaşırttı! Kafası karıştı 1

Ödül konuşmasına esprili bir giriş yapan Madonna, "Öncelikle şunu arkamdan çıkarmak istiyorum. Bütün gece oradaydı." diyerek mikrofonunu işaret etti. Ardından "Mikrofonum çok kısa!" sözleriyle salonda gülüşmelere neden oldu.

Daha sonra Charli XCX ve Troye Sivan'a sarılan Madonna, "Kalabalıkta daha güvendeyim. Bu ödülün tam olarak ne için verildiğinden emin değilim. Sanırım kısa film içindi?" dedi. Bunun üzerine Charli XCX ödül kartını açarak ödülün hangi kategoriye ait olduğunu Madonna'ya hatırlattı.

Madonna nın sahne performansı şaşırttı! Kafası karıştı 2

AÇILIŞ PERFORMANSI ELEŞTİRİ ALDI

Madonna, gecenin başında uzun yıllar sonra VMAs sahnesine geri dönerek Sabrina Carpenter ile "Bring Your Love", ardından Charli XCX ile "Danceteria Afterhours Remix" performanslarını sergiledi.
Madonna nın sahne performansı şaşırttı! Kafası karıştı 3

Performansın ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Madonna'nın sahnede zaman zaman odaklanmakta zorlandığını öne sürerken, bazı izleyiciler de dönüş performansını eleştiren paylaşımlar yaptı.

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Madonna
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