Mahkeme kararını verdi o artık Uzay Sabancı! Hacı Sabancı'nın avukatları "Yüzde 99.99 oran yeterli değil" dedi

Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı, 10 Ekim 2021’de Arzu-Ömer Sabancı’nın yalısında sade bir törenle dünyaevine girmişti. Mutlu birliktelikleri olan çift açılan bir davayla şoke oldu. Meğerse Hacı Sabancı'nın başka bir kadından bir çocuğu daha varmış... Açılan mahkeme sonuçlandı. Fatma D.'nin açtığı davada oğlu Uzay için karar verildi.

Fatma D. Hacı Sabancı ile bir dönem birliktelik yaşadığını ve ‘Uzay’ isminde bir erkek çocuklarının dünyaya geldiğini iddia ederek ‘babalık’ davası açtı.

O ARTIK UZAY SABANCI

Fatma D. 2 Şubat 2021’de dünyaya getirdiği ‘Uzay’ ismindeki oğlunun babasının Hacı Sabancı olduğu iddia ederek “Hacı Sabancı ile çocuk arasında soybağının DNA incelemesi yoluyla tespitine karar verilmesini istiyoruz. Ayrıca Hacı Sabancı’nın babalığına karar verilerek nüfusa kaydının yapılmasını talep ediyoruz” denilmişti.

Mahkeme kararıyla geçtiğimiz haftalarda Hacı Sabancı, Fatma D. ve küçük Uzay, Adli Tıp Kurumu’na giderek DNA örneği verdi. Babalık testi raporunda Hacı Sabancı’nın yüzde 99.99 küçük ‘Uzay’ın babası olduğu tespit edildi. Ancak Hacı Sabancı ısrarla bu durumu kabul etmiyordu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; kararını açıklayan mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda hareket ederek Hacı Sabancı’nın küçük Uzay’ın babası olduğunun tespitine hükmetti. Yani o çocuk artık Uzay Sabancı...

"YÜZDE 99.99 ORAN YETERLİ DEĞİL"

Hacı Sabancı’nın avukatları “Adli yargılama hakkı gereği deliller toplanmamıştır. Yüzde 99.99 oran yeterli bir oran değildir. Adli Tıp raporu denetime elverişli değildir. Sonuca nasıl varıldığı belli değildir. Adli Tıp Kurumu üst kuruluna gönderilmesini isteriz” dedi.