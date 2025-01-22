Mahsun Kırmızıgül kızıyla yangının olduğu Kartalkaya'daydı! "Kızımın ağzından dökülen sözler yüreğimi parçaladı" diyerek açıkladı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel'de dün gece yarısı başlayan korkunç yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Yangının başlamasıyla birlikte, otelin dış cephesinin ahşap kaplaması nedeniyle alevler hızla yayıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya çıktı.

Grand Kartal Otel'in yakınında konaklayanlardan biri de Mahsun Kırmızıgül ve kızıydı. Mahsun Kırmızıgül yangın sonrası kızını da alarak apar topar İstanbul'a döndü. Sosyal medyada yangın görüntülerini paylaşan şarkıcı "Sömestir tatilinde kızımla birlikte iki gün önce geldiğimiz Kartalkaya’da, gece yarısı yangın sesleriyle uykumuzdan uyandık. Büyük bir panik ve çaresizlik hâkimdi. Ortalık tam anlamıyla bir can pazarına dönmüştü. Çocukların ve kadınların çığlığı duyuluyordu. Neler olduğunu anlamaya çalışırken, o dehşet dolu anlar insanın kanını donduruyordu" diyerek yaşadıklarını anlattı.

"BENİ DERİNDEN SARSTI"

Mahsun Kırmızıgül devamında ise şunları söyledi:

"Böylesine dramatik bir atmosferde insanların çaresizliğine tanıklık etmek, hayatın ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha hatırlattı. Bu elim olay beni derinden sarstı. Kızımla o dağdan ayrılırken, kızımın ağzından dökülen sözler ise adeta yüreğimi parçaladı: “Baba, orada çocuklar öldü değil mi?” dediğinde içim kan ağladı.

Kartalkaya’dan ayrılırken hissettiğimiz üzüntüyü tarif etmek gerçekten imkânsız. Burada yaşananların izleri hafızalarımızdan uzun süre silinmeyecek. Allah bir daha böyle acıları kimseye yaşatmasın. Ancak ne yazık ki, her felakette olduğu gibi, bu olayda da sorumluların sorumsuzluklarıyla baş başa kalacağına dair endişem büyük. Maalesef, ülkemizde bu tür trajedilerden yeterince ders çıkarılmıyor. Arayan soran tüm dostlara teşekkür ederim."