Makyajı bıraktı! Pamela Anderson Altın Küre'de büyüledi

Başrolde yer aldığı "Sahil Güvenlik" (Baywatch) dizisiyle 90'lı yıllara damgasını vuran dünyaca ünlü Kanadalı oyuncu Pamela Anderson Altın Küre Ödülleri'ne katıldı. Makyaj yapmamaya karar veren efsane oyuncu son haliyle gündeme geldi.

Baywatch dizisiyle bir döneme damga vuran Hollywood yıldızı Pamela Anderson, 2026 Altın Küre Ödülleri’nde ikonik sarışın görünümüne geri dönerek gecede adeta nostalji rüzgârı estirdi.

Son yıllarda makyaj konusunda sade ve doğal bir çizgi benimseyen Anderson, Altın Küre gecesinde de bu tarzından ödün vermedi. Yoğun makyaj yerine hafif dokunuşlarla doğal güzelliğini ön plana çıkaran ünlü isim, zarafetiyle beğeni topladı.

Kırmızı halı stilinde de abartıdan uzak duran Pamela Anderson, uzun kollu beyaz bir üst ve uyumlu maxi etekten oluşan sade kombiniyle dikkat çekti. Gösterişten uzak ama etkileyici tarzı, sosyal medyada da olumlu yorumlar aldı.

"BENİM İÇİN DAHA İYİ" DEMİŞTİ

Uzun yıllar ünlü oyuncunun makyaj sanatçılığını yapan Alex Vogel, 2019'da meme kanserinden hayatını kaybetmişti. Bu acı kayıp sonrası Anderson, Elle dergisine verdiği röportajda, “O, en iyisiydi. Onu kaybettiğimden beri, Alexis olmadan hiç makyaj yapmamak benim için daha iyi" demişti.